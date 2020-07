79% de los venezolanos carece de ingresos para sobrevivir durante el brote de Coronavirus

Una encuesta nacional realizada por el equipo del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, arrojó que el 79% de los venezolanos no tienen ingresos o ahorros para sobrevivir durante la pandemia.

El 17,8% manifestó tener lo necesario para resistir de una semana a un mes, y sólo 3,2% tiene los ingresos para vivir durante más tiempo.

Servicios siguen en declive

Respecto al estado de los servicios básicos en el país, el suministro de gas es uno de los que presenta mayor escasez pues el 42,2% de los encuestados expresó no tener acceso a este servicio, mientras que 25,1% lo recibe una vez al mes.

De acuerdo con esta encuesta, la electricidad presenta fallas o interrupciones en 93,1% de los hogares, y el servicio de agua es deficiente o de baja calidad en 70,6% de las casas.

Sobre el suministro de gasolina el 34,5% manifestó no tener acceso al combustible y 56,7% reporta fallas en el servicio.

En cuanto al abastecimiento de insumos de protección y limpieza en los hospitales, la escasez sigue siendo recurrente. 70,59% no cuenta con guantes, 82,5% no tiene jabón, 88,24% no cuenta con gel desinfectante y 64,71% no dispone de tapabocas.