A 10 dólares te venden 5 litros de gasolina en Maracaibo

Comprar gasolina “pirateada” es lo que le queda a los ciudadanos de Maracaibo que no quieren perder el día en una cola de una estación de servicio, incluso existiendo la posibilidad de que al final no puedan lograr surtir su carro.

Una pimpina de gasolina de cinco litros en el mercado negro de la capital zuliana ya tiene un costo de 10 dólares, mientras que en la vía saliendo de la ciudad hacia el municipio Mara el precio baja a 8 dólares. Por otro lado, el precio puede variar dependiendo si la gasolina es traída de Colombia.

Los llamados pimpineros han empezado a salir de nuevo a las calles con su particular botella de plástico con la que hacen señas a los conductores.

Para algunos conductores es imposible pagar la gasolina a ese alto costo, por lo que prefieren permanecer por horas en las colas o en definitiva parar su carro. Como es el caso del señor José Guerrero, quien guardó su vehículo y decidió por ahora volver a subirse a los carritos por puesto.

Lo contradictorio es que no solo los conductores particulares han guardado su carro, también los transportistas. Un trabajador del transporte de la línea de Galerías – Lago Mall manifestó que no saldría a rodar más, a menos que se aumente el pasaje, porque las carreras que hace no le dan para comprar la gasolina y para comer.

Vale destacar que desde este miércoles 26 de abril, el transporte público se ha vuelto pesado: la gente se amontona la gente en las paradas esperando para conseguir carro o montarse en el bus.

En este contexto, los usuarios han estado esperanzados de que la situación mejore en los próximos días, puesto que este jueves 27 de abril han empezado las gandolas a despachar en las estaciones de servicio.

Varias colas #Maracaibo en surtidores de gasolina y unos cuantos carros accidentados en vías principales de la Ciudad. #25Abril pic.twitter.com/aFklF1jDQk — Moraima Gutiérrez Ferrer (@Tiamoraradio) April 25, 2023

Las colas de la gasolina otra vez kilométricas en Maracaibo. En Ciudad Wayuu se frotan las manos. — ANGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCAN (@LOMBARDIBOSCAN) April 25, 2023

Mano no solo machiques todo el Zulia en Maracaibo ya los bachaqueros están vendiendo gasolina en todas las esquinas . Las colas en las E/S para la maraña y el bachaqueo no es normal . — EL PRESENTE ES LA CLAVE DEL PASADO (@JOSEGMOLINOROME) April 26, 2023

#Maracaibo como es posible que yupas vendan gasolina por todo maracaibo a 2 dólares el litro de gasolinas y no hay autoridades que haga algo y en la estaciones de servicio las colas interminable — marcos a morales (@marcosalejand21) April 27, 2023

Hay muchos carros averiados y ahora nos quedamos sin gasolina las colas son bestiales todas las mafias se reactivaron y @Pdvsa_mn solo atiende maracaibo la costa orirntal del lago quedamos parao colas kilometricas y no llegan gandolas https://t.co/ENvK8WQ1Jw — Jose U. (@josecabimas2022) April 27, 2023

buenos dias Dr por favor maracaibo es un caos de nuevo con el suministro de la gasolina colas kilometricas y full marañas entre los dueños de las estaciones y los custodios o autoridades es un negocio y el pueblo pasandola mal — elio enrique montiel (@elioenriquemon1) April 27, 2023

