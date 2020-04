A tres años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, su caso sigue paralizado

El 26 de abril de 2017, Juan Pablo Pernalete cayó herido por el impacto de un objeto disparado a corta distancia hacia su pecho. Él, junto a otros cientos de jóvenes, participaba en una manifestación en Altamira, Caracas.

Juan Pablo Pernalete era estudiante de Contaduría en la Universidad Metropolitana de Caracas. Su familia también lo recuerda como una promesa del basquetbol.

Un trabajo de la Organización No Gubernamental, PROVEA nos recuerda que su caso, como otros tantos, sigue impune.

Su madre asegura que no se cansará de buscar la justicia y acusa al fiscal Tarek William Saab de estar subordinado a las órdenes del Ejecutivo nacional.

Testigos en la escena aseguraron que al estudiante de 20 años de edad, un guardia nacional le disparó una bomba lacrimógena al pecho.

Fue llevado a Salud Chacao pero ingresó sin signos vitales. El ministro de Comunicación e Información para entonces, Ernesto Villegas, aseguró que a Juan Pablo lo habían asesinado personas que formaban parte de la protesta y que lo habían hecho con una pistola de perno.

Pero había evidencias de que lo que había dicho Villegas no era cierto.

José y Elvia Pernalete. Padres de Juan Pablo

Las pruebas

Días más tarde, la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en las primeras investigaciones se pudo comprobar que a Pernalete lo mató el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho.

A todo el país y por las cámaras de televisión mostró las gráficas del traumatismo del joven y los comparó con los dispositivos que estaban siendo utilizados por la Guardia Nacional para disgregar las manifestaciones.

Después de esas declaraciones, Ortega Díaz fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Su primer acto de sinceridad contra el gobierno le costó el cargo. En su lugar, fue designado el actual, Tareck William Saab.

Desde entonces, para los padres del joven Pernalete, Elvira y José, no dejan en buscar que los organismos respectivos actúen, pero, en entrevista con Tal Cual, aseguraron que están convencidos de que no será hasta que se produzca un cambio político en el país, que se hará justicia no solo para el joven estudiante y promesa de la NBA, sino para tantos otros caídos durante aquél año turbulento.

“Hemos agotado las instancias nacionales y hemos acudido a los organismos internacionales. No hemos descansado en buscar la justicia para Juan. No tenemos paz porque la paz solo la tendremos cuando haya justicia”, dice su madre.

“Nos hicieron un daño psicológico. Nos acabaron la paz luego que se matara a nuestro muchacho y que no se haya hecho justicia”, expresó la señora Pernalete, quien insistió en que desde que comenzó la gestión de Tarek William Saab al frente del Ministerio Público, se paralizó por completo la investigación.

El papá del muchacho también ha acudido a instancias internacionales. En el año 2018 viajó a Ginebra a introducir una demanda contra el Estado.

En la denuncia se especificaba que era por violar el derecho humano a la vida de Juan Pablo, el derecho a la manifestación pacífica, a la de reunión, “y el de nosotros a buscar justicia, nos han tratado de manera cruel e inhumana al crear una matriz de opinión y llamando a nuestro hijo delincuente y criminal, dice afligida su mamá.

También introdujeron ante el TSJ un antejuicio de mérito contra personeros del gobierno nacional que se encargaron de crear esa matriz de opinión en contra de la memoria de Pernalete y su familia. Estos son Pedro Carreño, Delcy Rodríguez, Ernesto Villegas, Padrino López, Benavides Torres, María Alejandra Díaz.

Pero la señora afirma que “eso está en cero desde el 30 de junio de 2017”.

Ante la OEA también han acudido. “Hemos ido a la Corte Interamericana de DDHH, entregamos información cuando estuvo la (Alta Comisionadas de las Naciones Unidas para los DDHH) señora Bachelette, y a la propia comisión; se estableció que hubo un patrón determinado”, expresa.

“Está el plan Guaicaipuro (por parte de los organismos de seguridad) y se evidencia que hubo una política de Estado para reprimir a estos jóvenes. Hubo un patrón para asesinar a la disidencia”, apunta la señora Pernalete

Prohibido olvidar

Los padres de Juan Pablo Pernalete enviaron un mensaje a los jóvenes que desean una Venezuela distinta, próspera, con oportunidades para todos y les aseguraron que ellos no se van a cansar de seguir luchando.

José Pernalete anima a que “está prohibido olvidar. No podemos olvidar a cientos de jóvenes que fueron asesinados o están encarcelados injustamente por simplemente ejercer su derecho a manifestar, a la libre elección, a tener un mejor futuro en su país, tienen que mantenerse en sus convicciones de lucha, tienen que seguir sabiendo que son el futuro para un país donde imperen los derechos”.

Y la señora Elvira Pernalete dice que “nosotros como padres vamos a seguir luchando por los sueños de Juan Pablo y por la justicia para él y para todos los jóvenes que sueñan con un país mejor”.

Ya no queremos más Juan Pablo Pernalete asesinados en las calles de nuestro país.

Hoy #26Abr se cumplen tres años del asesinato de Juan Pablo Pernalete. Sus padres lo recuerdan optimista, soñador y buen hijo. Aseguran que aún no ven acciones del @MinpublicoVE para determinar quién lo asesinó: " seguimos sin justicia" #NoLosOlvidamos pic.twitter.com/JoLiUjSxSX — PROVEA (@_Provea) April 26, 2020

Con información de PROVEA