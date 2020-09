Advierten que bandas criminales ofrecen vehículos a bajo costo para estafar

View this post on Instagram

Douglas Rico: Alertamos a la ciudadanía ante nuevas modalidades en delitos informáticos Con el propósito de mantener informada a la población para evitar que sean víctimas de delitos informáticos en tiempos de pandemia por el Covid-19, el director general del Cicpc, comisario general Douglas Rico, alertó a la ciudadanía sobre los modus operandi que se han registrado en la actualidad, relacionados a las estafas de ventas de divisas y comercialización fraudulenta de vehículos en redes sociales. Explicó durante una transmisión en vivo por su cuenta en Instagram, que se han presentado la modalidad de ofertas en ventas de vehículos por un bajo costo en comparación al precio en el mercado, lo que les permite a los delincuentes citar a las personas interesadas en sitios desolados para concretar el negocio y luego despojarlas del dinero. “En muchos de los casos, los delincuentes no solo han robado a muchas personas, sino que también les han causado la muerte a varias de sus víctimas; se trata de hombres violentos que al menor movimiento comienzan a disparar”, por lo que recomendó a la población a realizar estas negociaciones en lugares cercanos o en las sedes de los organismos de seguridad ciudadana y establecer comunicación con el vendedor a través de llamadas telefónicas y evitar la mensajería de textos o Whatsaap. Asimismo, reseñó que las estafas de ventas de divisas es otra de las estrategias utilizadas por los grupos delictivos, quienes hackean correos electrónicos, enviando enlaces phishing y las víctimas en su desconocimiento aceptan y es cuando el delincuente logra acceder a los datos personales, contraseñas y contactos que se encuentran sincronizados en el correo. “Una vez que tienen acceso a esta información, hacen uso de las redes sociales de la persona y realizan ventas fraudulentas de dólares, en su mayoría se hacen pasar por el nombre de María”, enfatizó el Director General. Por último, recordó que las sedes del Cicpc en todo el país, se mantienen operativas bajo el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en atención a la ciudadanía, así como también las redes sociales @douglasricovzla y @prensacicpc para la recepción de denuncias.