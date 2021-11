Agua, salud y producción promete candidato de la MUD para Monagas

Piero Maroun, candidato de la MUD a la gobernación del estado Monagas, aseguró que servicios como el agua, la salud y la producción serán bandera en sus primeros meses de gobierno, en caso de salir electo.



En un acto de masas reconoció el aporte de los diferentes gremios y la sociedad civil para proyectar un cambio para la calidad de vida y la recuperación económica y productiva.



“De resultar electo gobernador durante los primeros 180 días vamos a recuperar a Monagas en un estado importante que produce riqueza y que sus ciudadanos merecen vivir en mejores condiciones”, afirmó



Maroun dijo que su propuesta busca que los monaguenses puedan vivir de manera digna y que tendrán como prioridad un servicio vital como el agua, una de las demandas más urgentes de la población.



“El tema del agua, el tema de la producción, la salud, junto con el tema los servicios públicos más allá del agua juegan un papel importante de nuestros primeros meses de gestión”



“Estamos comprometidos con el tema del agua, es un tema delicado es un tema de vida. ¿Cómo se puede vivir sin agua?». Al tiempo que cuestiono a los actuales representantes de gobierno y dirigentes del PSUV.



“Queremos regresarle la dignidad a nuestra gente y la dignidad no es que madruguen para agarrar un hilito de agua. La dignidad no es que el agua les llegue cada cierto tiempo o cuando se acuerden de un sector porque protestaron y le mandaron un cisterna”, reclamó.



“Los monaguenses tienen derecho a vivir en otras condiciones. Lo digo, el que más produce más tiene derecho a vivir mejor. Monagas produce y a partir del 22 (de noviembre) tendrán a un gobernador que va a luchar por su reivindicación, por la calidad de vida que se ha perdido todos estos años gracias a Yelitza y a sus hijos” dijo en referencia a los llamados hijos del fallecido Hugo Chávez y a sus herederos políticos.



No faltó su pronunciamiento sobre el tema de la recuperación petrolera que hizo brillar a Monagas como el estado productor de crudo de excelencia y con la reserva de gas más importante del oriente venezolano a lo que dijo le pondrá la lupa.



“La gasolina no es una competencia de la gobernación, recuerden que la gasolina es un tema de refinería pero para que la refinería funcione necesitas petróleo necesita derivados».

Agregó que «resulta que Venezuela hoy no produce petróleo. Venezuela hoy tiene sus refinerías y la industria petrolera deterioradas y destruidas, las vamos a rescatar y vamos a dignificar a los trabajadores de nuestra industria”.

En su plan de gobierno Maroun estuvo acompañado del abanderado de la Unidad a la alcaldía del municipio Maturín, Ángel Aristimuño, candidatos municipales a legisladores y concejales, representantes de la sociedad y gremios.