Agua servidas corren libremente en barrio de San Juan de Los Morros

Habitantes del barrio Las Mercedes de San Juan de los Morros denunciaron un bote de aguas servidas que corre libremente por el patio de sus casas, lo cual les está ocasionando que no puedan construir pozos de agua para solventar la falla de este servicio en el sector.

Amelia Peralta, una de la afectadas, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que de los años que lleva viviendo en la comunidad, la problemática se está presentando desde hace 6 años.

“Yo tengo 42 viviendo en esta comunidad, pero no sé exactamente cuánto tiempo tiene ese bote de agua, me vine a dar cuenta hace 6 años atrás que empecé a limpiar mi parte donde agarraba agua por el lado de mi terreno y me di cuenta que si afecta bastante”.

Peralta denunció que con las entradas de las lluvias la situación se empeora porque se desbordan por todo el patio. “Se pone peor porque se ponen hediondas y contaminan, a la casa no se puede entrar por el mal olor que tiene el patio por esas aguas servidas”.

Tampoco tienen agua potable

La denunciante comentó que otro de los problemas que presentan en Las Mercedes es la falta de agua potable, por lo que ha intentado construir un pozo de agua en el patio, que ha tenido que paralizar con la situación con las agua servidas.

“Estoy haciendo un pozo para tener agua porque a veces nos falla el agua y al ver la situación que está pasando alrededor de mi terreno me afecta mi pozo de agua, no he podido terminarlo por la cuestión del agua y lo hediondo que se pone».

Estos son los anillos que han construido para la construcción del pozo de agua, inversión que se pierde ante la afectación que tienen en el patio/ Foto: Xiomara López

Peralta señaló que las aguas salen de un tubo de la urbanización Falcón Crest, donde vive la alcaldesa del municipio Roscio, por lo que hace un llamado para que tome cartas en el asunto.

“Me imagino que esa agua viene de Falcón Crest, no puede venir de Protección Civil, no puede venir de otra comunidad, yo sé que es de aquí de Falcón Crest, quisiera que la alcaldesa, si escucha esto, por favor me ayude y que busque solución para esa agua sucia porque de verdad nos afecta a todos”.

La afectada hizo un llamado a las autoridades para que busquen solución al problema, ya ella y otra vecina son sobrevivientes de cáncer y no pueden vivir en constante estrés ante la contaminación que padecen a diario.

“Somos pacientes sobrevivientes de cáncer, de verdad quisiera que nos ayudaran, alrededor de mi casa hay otra señora paciente de cáncer y queremos que nos ayuden”.