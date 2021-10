Al menos cuatro programas radiales fueron sacados del aire

Cuatro programas radiales fueron sacados del aire en los estados Falcón y Zulia este 19 y 20 de octubre respectivamente.

La información fue confirmada por el medio de comunicación Crónica.Uno que conversó con los afectados para aclarar los datos que se tenían, porque en principio no era nada oficial.

Los profesionales de la comunicación quienes fueron objeto de la decisión administrativa son los siguientes: Pedro Colina Depool en Paraguaná, estado Falcón; Magaly Hassan y José Gregorio López, de Coro, estado Falcón y Julio Flores en Ciudad Ojeda, estado Zulia.

En un video publicado en Twitter el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la alcaldía de Coro, Henry Hernández, se refirió a los casos del estado Falcón, indicando que son «individuales» y remarcó que la acción llevada a cabo por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), no se trata de «un ataque colectivo a los medios de comunicación».

«Hay unas individualidades, compañeros periodistas que han incurrido en faltas reiterativas entiendo es lo que se señala, y de alguna u otra manera hay que corregir lo que haya que corregir», indicó Hernández.

Por su parte Magaly Hassan expresó a Crónica.Uno que ninguno de los afectados tiene una notificación directa de Conatel. «Esta es una demostración más de cómo se encuentra el Gobierno a pocos días de unas elecciones».

El periodista Pedro Colina Depool dijo que sigue en la emisora (94.9 FM), aunque ya no hace el programa radial. Indicó que no se puede hablar de cierre porque no hay orden por escrito. «Por ahora se mantiene en podcast (El Mañanero) con el mismo nombre de lunes a viernes».

José Gregorio, «El piojo», López dijo haber perdido la cuenta de las veces que ha sido censurado.

«Ando en esto desde el 2011. Ya he perdido la cuenta». López ha estado en las emisoras Súper Stéreo, Vea Radio, Vea TV y ahora Classica 107.3 F.M.

En ese sentido la organización Espacio Público informó a través de Twitter que el programa radial «La Noticia en Órbita», bajo la conducción del locutor Julio Flores, salió del aire este 20 de octubre.

De acuerdo con Espacio Público la decisión se tomó luego de comentar una situación que ocurrió en las calles el pasado 15 de octubre.