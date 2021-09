Alarcón: «todavía está lejos de poder llegar a algún acuerdo» la negociación

El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, conversó este lunes 6 de Septiembre con Radio Fe y Alegría Noticias sobre la nueva ronda de conversaciones que inició este fin de semana en México entre las delegaciones del gobierno y oposición.

Como primer punto expuso que es importante en todo proceso de negociación es establecer «la zona de acuerdos posibles, que es ese espacio donde pudiéramos llegar a algún entendimiento».

Pero cuando comparó las dos intervenciones de los jefes de las delegaciones, Gerardo Blyde por la oposición, y Jorge Rodríguez por el oficialismo, calificó que «observamos dos narrativas que nos hablan de una negociación que todavía está lejos de poder llegar a un acuerdo. Es una brecha enorme para poder llegar a acuerdos».

Y agregó que «mientras Gerardo Blyde hablaba de la necesidad de volver a un sistema democrático, de recuperar las instituciones democráticas, de que haya derechos políticos para todos los venezolanos, Jorge Rodríguez hablaba de derechos económicos que han sido conculcados».

En este sentido, Alarcón cuestionó al también presidente de la AN por ese discurso porque «la verdad del asunto es que los primeros derechos económicos que han sido conculcados ha sido por el propio gobierno que puso en práctica las expropiaciones y una cantidad de cosas que ahora estamos viviendo las consecuencias de todo ello».

En este nuevo proceso de negociación entre dos actores de la sociedad venezolana señaló que existe una dificultad «porque lo que tenemos básicamente, independientemente de otros temas que no son menos importantes, como el de la vacunación, ayuda humanitaria, es que estamos frente a una negociación política».

Lo que a su juicio implica «un intercambio de sanciones por el retorno a la democracia». En ese sentido, «tenemos un gobierno que quiere eliminación de sanciones y reconocimiento internacional sin dar la parte que le corresponde que es la que tiene que ver con condiciones políticas».

Y en el caso de la oposición venezolana para Alarcón la demanda se centra en que «sin otorgamiento de condiciones democráticas no hay formas de poder llegar a un acuerdo».

Sobre los efectos de las sanciones económicas sobre algunos funcionarios del gobierno central aclaró que no han estado dirigidas a la población pero admitió que «en buena medida el gobierno ha buscado los mecanismos para transferir, de alguna manera, los costos de esas sanciones a la población con la intención de que la gente repudie las sanciones, cosa que tampoco ha funcionado muy bien porque la gente entiende que ese no es el problema sino las políticas gubernamentales».

¿Cómo lograr construir confianza?

Sobre este asunto clave el catedrático se refirió al todavía presente gran escepticismo sobre este proceso de gran parte de la población venezolana.

Al respecto dijo que «es muy difícil lograr construir confianza cuando no hay muestras de buena fe en este proceso de negociación». Por ello acotó que la desconfianza aumenta «cuando uno no ve avances importantes y cuando además hay un historial de negociaciones frustradas que nunca llegaron a ningún lado y uno teme que los resultados de esta negociación no sean distintos».

Sin embargo, aclaró que esta descripción «no es equivalente a decir que no se debe tratar de negociar. Lo que creo es que se le debe dar el espaldarazo a quienes intenten negociar de buena fe, de un lado y de otro, para tratar de que el país pueda de nuevo resurgir y llegar a vivir en condiciones de normalidad».

Concluye que en la sociedad venezolana no hay que pecar de ingenuos «creer que por el mero hecho de estar sentados en el proceso de negociación se van a obtener resultados inmediatos».