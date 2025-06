Alcalde de San Francisco en Zulia asegura que es un “municipio de paz”

Por Ángel Valencia | Radio Fe y Alegría Noticias

“Cuando llegamos a la Gobernación en el 2021, PoliZulia estaba calificada como una de las peores instituciones policiales del país. Actualmente, y después de que hicimos una revisión, se encuentra ubicada en el top 3 según el Ministerio de Interior de Justicia y Paz”, afirmó el alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia, Gustavo Fernández.

Fernández aseguró en entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que antes de asumir su cargo, la comunidad se sentía insegura de invertir, salir y de involucrarse en el desarrollo económico del municipio por miedo a la delincuencia o la corrupción de un grupo menor de oficiales de seguridad.

Asimismo, el alcalde de San Francisco abordó el tema sobre el cobro de los impuestos a los comerciantes. Ante esto explicó que aún no han logrado acuerdos, pero se están gestionando asambleas y reuniones que fomenten la formalización de los negocios en el municipio, además de desmentir las acusaciones de que San Francisco es donde se pagan más impuestos.

“Aún no hemos logrado acuerdos completos, porque la población de San Francisco no tiene una cultura tributaria. Sin embargo, les he explicado que la política tributaria del municipio no depende de alcaldía, depende de la Ley de Armonización aprobada en la Asamblea Nacional y debemos acomodarnos a esa normativa. Entonces ¿Por qué siguen esas teorías de que la Alcaldía de San Francisco es la que más impuesto cobra cuando hemos hecho hasta exoneración en ciertos casos?”, recalcó.

Aunado a este tema, Gustavo Fernández destacó que gracias al pago de estos impuestos, han tratado temas como la vialidad, el aseo urbano e incluso, han creado programas como En Buenas Manos que, según sus palabras, es el único a nivel nacional.

Alcalde de San Francisco asegura que han rescatado los servicios

Por otro lado, el alcalde Fernández explicó que en sus 3 años de gobierno han recuperado calles y avenidas abandonadas las 15 y 18 de Sierra Maestra, además de la reapertura del Hospitalito y el ambulatorio Pedro Iturbe.

Siguiendo esta misma línea, comentó que el inicio del programa En Buenas Manos surge por decisión propia de la Alcaldía, a pesar de que no es su responsabilidad ya que él sentía que no podía permitir que pacientes esperarán años por una intervención quirúrgica. Gracias a este programa, aseguró, han logrado la intervención quirúrgica de 600 pacientes.

Fernández concluyó en que para las próximas elecciones municipales, la abstención electoral no es una opción porque no generará ningún cambio. Según sus palabras, la historia nos ha demostrado que, votando, se crean los espacios que el país necesita.

