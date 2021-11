Alcaldesa electa de Uracoa en Monagas denuncia presunto saqueo al ayuntamiento

La alcaldesa electa del municipio Uracoa, en el sur del estado Monagas, por la oposición, Evelin Martínez, denunció el presunto saqueo que están realizando en el ayuntamiento Uracoense por parte de las autoridades salientes.

«Hasta cuándo van a seguir saqueando al municipio Uracoa, no podemos seguir permitiendo este tipo de atrocidades que están haciendo, desde el día de ayer estoy tratando de ir para iniciar el proceso de las comisiones de enlace entre la nueva gestión y la saliente y ha sido imposible porque no me han dejado», expresó Martínez.

La nueva alcaldesa de este municipio también indicó que «con unos camiones se están llevando las pinturas, bolsos y demás cosas que pueden de la sede de la alcaldía del municipio Uracoa, estas cosas eran para ser entregadas a los niños, niñas y jóvenes uracoeneses, y se lo están llevando y no lo vamos a permitir».

Ejerceremos todo el peso de la ley y que caiga quien tenga que caer, no permitiré esos actos dentro de la alcaldía, porque eso no es justo que hagan esas cosas al pueblo, no nos dejan entrar pero si haremos contraloría social junto al pueblo del municipio Uracoa», dijo Evelin Martínez.

La dirigente de oposición fue electa el domingo 21 de noviembre con 2.418 votos, lo que representa más de un 55%, mientras que la ex alcaldesa Mary Carmen Gascón, del PSUV, sacó 1.454 votos para un 33,44%.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias