Alertan que falta de prevención aumenta casos de COVID-19 en Guárico

Para la presidenta del Colegio de Enfermeros en el estado Guárico los casos de contagios de COVID-19 han aumentado en la entidad ante la falta de medidas de bioseguridad en la población.

Petra Malavé declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que el índice de defunción en el Guárico ha disminuido.

Sin embargo, la tasa de contagios ha aumentado, por lo que ve con preocupación la gran cantidad de personas que a diario se ve en las calles aglomeradas y sin el uso correcto del tapabocas.

“Vemos en la calle, que la gente no se está cuidando, vemos colas innumerables de personas aglomeradas que no guardan la distancia, donde no hay el uso de tapabocas y eso conlleva aun contagios”.

“El hospital en estos momentos tenemos para atender medianamente a todo aquel que está enfermo, pero si nosotros como comunidad no nos cuidamos no podemos preservar la salud y la vida de todo el que llega al hospital”.

Malavé comentó que han sostenido reuniones con el director del hospital de la capital llanera, para exigir insumos para el personal que labora en este centro de salud y la dirección ha respondido con batas, tapaboca y guantes “y hasta el momento en este aspecto no nos han fallado”.

No obstante, en relación al equipo de bioseguridad que debe utilizar el personal que trabaja en la unidad de COVID-19, la presidenta del colegio señaló que no está llegando la cantidad suficiente para cubrir la demanda.

“No está llegando la cantidad suficiente de esos overoles, que deben existir en la unidad de COVID, eso hace que el personal tenga que hacer maromas para poder protegerse”.

Bono “Héroes de la Salud”

Por otra parte, Malavé agradeció al diputado Juan Guaidó por la entrega del bono “Héroes de la Salud” que han recibido más de 2.379 profesionales de la salud en el estado Guárico.

La gremialista indicó que todavía faltan más 7 mil personas por recibir el bono, por lo que hizo un llamado a los que faltan que tengan paciencia que el dinero está llegando, para ayudar a paliar la situación del sector salud en la entidad guariqueña.

Así́ mismo Malavé informó qué hay una propuesta de incluir a educadores y pensionados en este programa social.