Alertan que hijo de Baduel fue trasladado al Hospital Militar

La investigadora y politóloga venezolana Maibort Petit alertó en su cuenta de Twitter que este martes 21 de diciembre funcionarios de seguridad trasladaron a Josnars Baduel (hijo del fallecido ex militar Raúl Isaías Baduel) al Hospital Militar Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en Fuerte Tiuna, para hacerle intervenciones en un brazo y una pierna tras lesiones producidas presuntamente por torturas.

El joven Baduel permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide de Caracas, por presuntamente haber participado en la operación Gedeón.

Según la investigadora Petit, a las 9:00 de la mañana Baduel fue trasladado, sin notificarse previamente a sus familiares.

La abogada Yasnaía Villalobos, quien lleva el caso, dijo al medio Tal Cual que hasta horas de la tarde de este martes no tenía ninguna información al respecto. «Yo como abogada no he sido notificada».

Por ahora, la familia no ha emitido una declaración pública sobre el traslado.