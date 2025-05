Alertan sobre un declive en la infraestructura del sistema de salud en Venezuela

La situación política e inflacionaria han impactado en el sistema de salud en Venezuela los últimos años, según denuncias de diversos expertos. Esto ha provocado que muchos laboren en medio de un cúmulo de inconvenientes, escasos recursos, insumos y la falta de personal, en el marco de la migración venezolana que se ha presentado con fuerza durante la última década.

Esta crítica situación en los hospitales del país pone en alerta a los involucrados en estas áreas y directamente a los pacientes, quienes en muchos casos deben costear los insumos en las instituciones de salud públicas, ante la austeridad en los recintos.



Para la doctora Digna López, directora de la organización Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Lara, la necesidad de exigir a los entes oficiales insumos y mejoras salariales han sido el motor para que, en medio de las contingencias propias del país, se mantengan en lucha desde su organización.



A su juicio, los médicos han jugado un papel trascendental junto a la sociedad civil y organizaciones internacionales, para obtener algunos logros en medio de las contingencias de salud.



“En la pandemia por Covid-19 se demostró: trabajamos en conjunto y logramos amortiguar los retos. El gremio y el país atraviesan varios problemas de infraestructura, salariales e incluso de seguridad para laborar”, expresó Radio Fe y Alegría Noticias.

Insistió en que la precariedad laboral y el deterioro de la infraestructura hospitalaria tienen cercado al sistema sanitario del país, evidenciándose una constante lucha por parte del personal de salud para mantener la atención “lo más dignificada posible” y entre los pacientes existe el sacrificio de buscar los recursos para costearse sus tratamientos e insumos.



La presidente del Colegio de Enfermería del estado Lara, licenciada Elda Jiménez, destacó que actualmente hay un déficit por encima del 65% de personal de enfermería en los hospitales principales de la región.



“La situación es deprimente, el Hospital Central Antonio María Pineda (Hcamp) de Barquisimeto, tiene actualmente un problema grave con el servicio de agua por tuberías: no llega el agua, muchos lavamanos incluso no tienen las tuberías, los baños están en condiciones críticas para el personal y los pacientes”, recalcó.



Jiménez mencionó que el mobiliario de estos recintos de salud principales del estado Lara es “de vieja data” por lo que el personal médico y de enfermería no cuenta con espacios para el descanso entre guardias y esto afecta la jornada.



“El trabajo en los centros de salud públicos ha dejado de ser atractivo para el profesional”, afirmó la especialista.



Esta desmotivación alcanza también al sector privado de la salud en Lara, afectando las jornadas “bajo trabajo forzoso”, al que inciden los profesionales de la salud para paliar la crisis actual.



Jiménez remarcó que, aunque el convenio colectivo delimita un máximo de 120 horas laborales mensuales, hay enfermeras que dedican horas por encima de ese límite, sin remuneraciones acordes a ese esfuerzo.

Sistema de salud regional sin capacidad de reemplazo

Ante la falta de personal, la atención al paciente se convierte en un reto constante para garantizar las necesidades de la región en estos servicios vitales de la salud.



Más del 70% del personal de enfermería ha abandonado el país en los últimos años, según datos del Colegio de Enfermería regional.



Este impacto en la calidad de la atención médica en Lara, obliga a los pacientes a buscar atención prioritaria en otros lugares. Arriesgando a la población y al personal sobre la propagación de enfermedades.

Los retos

En cada región se evidencia la falta de mantenimiento e inversiones de envergadura para mejorar la atención al paciente y las condiciones laborales del gremio.



Centros principales en Lara como el HCAM, Hospital Luis Gómez López (HLGL), Hospital Pediátrico Doctor Agustín Zubillaga, Hospital Pastor Oropeza de Carora y Seguro Social Pastor Oropeza, no cuentan con espacios dignos para representar las necesidades en la atención sanitaria actual.



“La gente no tiene buenos colchones para el descanso, ventanales sin vidrios. La gente está a la intemperie. Es inaceptable esta situación en los hospitales”, destacó Elda Jiménez, del Colegio de Enfermeras de Lara.

Organizaciones que apoyan al paciente y hacen la diferencia

Hay organizaciones no gubernamentales en el país que vienen marcando una diferencia pese a la crisis sanitaria en pro del paciente vulnerable y crónico.

El apoyo ha servido como una esperanza para las comunidades necesitadas, que no pueden acceder a tratamientos costosos o servicios de salud especializados.



La Fundación Tejiendo Redes de Barquisimeto es un ejemplo de cuidados al paciente, servicio social, donación de medicinas y jornadas gratuitas en comunidades vulnerables de la entidad.



Emilda Sánchez, parte de la directiva de la ONG Tejiendo Redes, destacó que como fundación les mueve la necesidad de aportar a las comunidades que lo requieren atención médica oportuna, gratuita y necesaria.



“Estamos detectando que los pacientes que llegan están necesitando mucho apoyo psicológico en base a lo que está ocurriendo en este contexto. Muchos requieren este aporte y hacemos el esfuerzo por garantizar su atención”, recalcó Sánchez.

Junto a Juan Carlos Sánchez, en la dirección de la institución, se han gestionado jornadas gratuitas de salud en instituciones y sectores de Lara. Además, de brindarse consultas permanentes en su sede ubicada en la calle 41 entre carreras 13 y 14 de Barquisimeto.



Asimismo, la Fundación Sembrando Esperanza (Fundase) de Barquisimeto, como organización sin fines de lucro, apoya en la atención integral a comunidades ante las necesidades de salud e higiene en el país.



La doctora Elizabeth Salas, especialista en salud pública y epidemiología dentro de Fundase, destacó que a su juicio hay algunas dificultades dentro del sistema de salud, reafirmado por los pacientes que asisten a la fundación.



“Hay instituciones de salud que están haciendo lo posible por cumplirle a los pacientes. Desde Fundase afianzamos ese apoyo para garantizar su bienestar físico y psicológico”, dijo.



Ellos entregan medicamentos, enseres sanitarios y de higiene a personas en situaciones de vulnerabilidad, ante la escasez en los entes públicos. Además, realizan pruebas rápidas de despistaje de VIH y formaciones gratuitas.

