Amenazan de muerte a waraos en la selva del Delta

Cuatro hombres no indígenas arribaron el pasado 19 de junio a la comunidad de Baracaro, municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, para presuntamente atentar contra dos jóvenes. A quienes fueron a confrontar no estaban, pero aparentemente dejaron una amenaza: si no aparecen, toda la comunidad pagaría con sus vidas.

Esta denuncia la hacen los habitantes de Baracaro, una comunidad warao de la selva deltaica que está a unas 6 horas por vía fluvial desde Tucupita, capital del estado.

Los cuatro hombres arribaron con la intención de supuestamente acabar con la vida de dos jóvenes de Baracaro, sin que se sepan las razones. Esa es la versión de la comunidad.

Por esta amenaza los habitantes de Baracaro se han visto obligados a desplazarse a otras comunidades para salvaguardar sus vidas.

Los amenazados exigen que el Estado venezolano investigue este hecho y acompañe a los waraos en todos los procesos legales para detener los desplazamientos forzados de sus territorios y este tipo de hostigamientos.

Radio Fe y Alegría Noticias intentó contactar a algunos de los afectados por estas amenazas pero optaron por declarar cuando se sientan más seguros.