AN citó a 38 ex diputados nacionales para interpelarlos

En la lista difundida por la comisión especial que «investiga las acciones perpetradas contra Venezuela por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021», figura el nombre del líder opositor Juan Gerardo Guaidó.

Esta comisión especial es presidida por el diputado opositor de la actual Asamblea Nacional José Brito, coordinador nacional del partido político Primero Venezuela (PV).

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista que preside Jorge Rodríguez, citó a 38 ex diputados a comparecer ante el órgano legislativo con el objeto de que los ex parlamentarios presenten las cuentas de las gestiones durante el periodo 2016-2021.

De acuerdo con la comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) electa en el 2020, a todos los ex diputados se le garantizará el respeto pleno a sus derechos constitucionales.

«Serán garantizados todos sus derechos fundamentales, de acuerdo al contenido normativo consagrado en el texto fundamental de la República Bolivariana Venezuela, en sus artículos 19 y 49, demás normas y acuerdos internacionales que rigen los Derechos Humanos».

Los ex parlamentarios tienen hasta el 30 de julio para comparecer ante la Comisión Especial, y de acuerdo con esta misma comisión, «la mayoría atendió el llamado».

El 21/7/ 2021, un grupo de 38 diputados del período legislativo 2016-2021 de la Asamblea Nacional, fueron citados a comparecer ante la Comisión Especial, mayoría atendió la convocatoria, no obstante, se público el LISTADO DE CONVOCATORIA de los ciudadanos para esta semana. pic.twitter.com/cSDqvsyURA — ceiacrdan2016. (@ceiacrdan2016) July 26, 2021

¿Qué puede pasar luego de las comparecencias?

Según José Brito, las comparecencias otorgan a los citados e investigados la oportunidad de que hagan uso del derecho a la legítima defensa.

Resaltó que la instancia parlamentaria está haciendo una investigación absolutamente transparente basada en pruebas.

En caso de que la Asamblea Nacional determine responsabilidades políticas de los investigados, «ya quedará en manos de las autoridades competentes, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República o los tribunales, aplicar las sanciones administrativas o penales a que hubiera lugar”, puntualizó el diputado».

¿Cómo será la interpelación?

La comisión especial conformó seis subcomisiones (económico, político y social, y otras). Cada una interpelará a un grupo de personas con el fin de obtener resultados lo más pronto posible.

Algunos de los presuntos delitos estarían relacionados con la empresa Monómeros, empresas filiales de Pdvsa, malversación de fondo de la AN y aquellas acciones que hayan podido causar daños patrimoniales, sociales y humanos causados a Venezuela.