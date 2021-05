Andrés Velásquez: sin elecciones presidenciales son inútiles las regionales

Andrés Velásquez, uno de los principales dirigentes políticos de la oposición que lidera Juan Guaidó, afirmó este jueves 27 de mayo en la población de Lechería, estado Anzoátegui, que si no se realizan elecciones presidenciales los comicios regionales y municipales son inútiles y no tendrían sentido.

Aseveró que solo participarían en estas elecciones que ya convocó el Consejo Nacional Electoral para el 21 de noviembre siempre y cuando aparezca en el cronograma electoral una fecha para la elección de un nuevo presidente de la república.

Reunido con varios cuadros políticos de la zona indicó que lo más importante en este momento, en términos políticos, es apuntalar el llamado Acuerdo de Salvación Nacional propuesto hace dos semanas por Guaidó con la idea de «resolver esta crisis que estamos viviendo en Venezuela».

En torno al potencial diálogo entre esta corriente opositora y factores del gobierno que dirige Nicolás Maduro sostuvo que «la negociación debe ser rápida y tiene que generar resultados, le pido a Dios que sea un éxito pero yo no me chupo el dedo, hay que estar mosca y no caer en la trampa de Maduro”.

Para Velásquez las condiciones que puso el mandatario nacional para acudir a la negociación «lo que más les duele es la plata, los dólares porque es lo primero que está pidiendo. Y tratar de lavarse la cara ante la comunidad internacional».

Sobre la candidatura de su compañero de partido Américo de Grazia a la gobernación del estado Bolívar dijo que lo estimaba y valoraba su accionar político por el rescate del país «pero está equivocado en la estrategia».