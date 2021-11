«Anita» de WhatsApp estafó con 760 dólares a vecinos de Machiques

Rolly Moscote, vecino de sector El Triángulo I, en Machiques de Perijá, denunció que por incauto mordió el anzuelo de delincuentes, siendo víctima de una estafa con la presunta venta de bolsas de alimentos con productos Polar.

“Fui víctima de una estafa. El viernes 29 de octubre recibí un mensaje vía WhatsApp, no verifique la identidad, me confié porque en esos mensajes me dieron la descripción de una vecina de mi comunidad, caí en la trampa de la estafa, nunca sospeché que se podía tratar de una suplantación de identidad”.

Moscote relató a Radio Fe y Alegría Noticias que recibió los mensajes vía WhatsApp donde se le ofrecía la venta de bolsas de alimentos con productos de la empresa Polar, con un valor de 10 dólares cada combo. “Recogí 10 dólares por 76 familias para un total de 760 dólares que transferí por esa venta fraudulenta”.

El también afectado le pidió disculpas a las familias estafadas. «Era algo que en verdad yo no lo esperaba porque he venido trabajando largos años con la comunidad y nunca les había fallado».

Moscote cayó en la cuenta de la estafa «porque el día sábado «ella» me dijo que empresas Polar trabajaba hasta el mediodía y que le hiciera las transferencias antes de esa hora. A pesar de que era un día de lluvia la gente respondió, no solo para las 76 bolsas sino para otras 100 más, el muchacho que hacía las transferencias me hizo caer en la cuenta de la estafa».

En su relato destacó que «yo empecé a llamar y esta persona me insistía que debía transferirle completo. Luego me atendió un hombre que ponía la voz como mujer, yo sabía que era un hombre, y ya luego más nunca me respondió».

Alertó a las otras comunidades del municipio a estar atentas a este tipo «de juego que hacen por esta vía para que no caigan como caí yo». Entre los productos que ofrecía «Anita» se encontraban 4 paquetes de arroz, de harina de maíz precocida, pasta, sardinas, harina de trigo, leche en polvo, mantequilla y un pollo.

Refirió que ya interpuso la denuncia ante el CICPC. Allí le dijeron «que no soy el primero ni seré el último». Desconoce si los detectives harán una investigación al respecto.