Anzoátegui registra 42 fallecidos con sintomatología similar a la del Coronavirus

El gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, alertó a la población sobre la posibilidad de que hayan fallecido por Coronavirus 42 personas en la zona norte de la región, presentando todos sintomatología similar a la del virus.

Indicó que hasta el 27 de julio han sido confirmados 2 fallecidos en la entidad a causa de la enfermedad.



También expresó que este repunte de casos positivos de Coronavirus ya estaba previsto por algunos epidemiólogos, sin embargo, atribuyó la propagación con crecimiento exponencial al incumplimiento de las medidas preventivas, sobre todo a la aglomeración de personas en los mercados, puntos de transporte, medios de movilización ciudadana y farmacias, por lo que hizo un llamado a la prudencia y a crear conciencia sobre la salud colectiva y la letalidad del virus en personas con patologías crónicas o de avanzada edad.



El mandatario regional declaró que otros centros asistenciales de la entidad, aparte de los denominados hospitales centinelas, están recibiendo pacientes diagnosticados con la COVID-19 o con sospecha de haberla contraído, al tiempo que reconoció que el hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, se encuentra al máximo de su capacidad al igual que otros Centros de diagnóstico Integral y ambulatorios del estado

Debido a esta situación no descarta que en el Razetti solo comiencen a ser atendidos casos de Coronavirus, esto por la insuficiencia de camas disponibles para los diagnosticados, razón por la cual fue habilitada una carpa militar en el estacionamiento del área de emergencia a fin de atender a los pacientes.



“No están llegando suficientes pruebas rápidas, ya la gente desconfía de ellas y las PCR están colapsadas en un solo instituto. Aquí estamos a la mano de Dios (…) Si no tenemos pruebas PCR que lleguen rápido el cerco epidemiológico no puede ser efectivo. En la zona norte no son los números oficiales que está dando el Gobierno nacional y yo quiero alertar a la población de que hay que reforzar esas medidas de seguridad”

Antonio Barreto Sira