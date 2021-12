Aplazaron juicio contra Alex Saab y se desconoce la nueva fecha

El juicio contra Alex Saab que estaba previsto para el 3 de enero de 2022 ya no se realizará en la fecha mencionada. Este acto fue pospuesto y se desconoce una nueva fecha para el inicio del mismo.

De acuerdo con Robert Scola, juez que lleva el caso de Saab mientras no se resuelva el asunto de su supuesto «estatus» de diplomático del gobierno venezolano, no es posible iniciar el juicio, lo que indica que una nueva fecha no está determinada.

Scola también ha dicho que la apelación que causa este nuevo aplazamiento del juicio fue interpuesto en un tribunal del Estado de Georgia.

Este retraso es una consecuencia de la apelación interpuesta por la defensa de Saab que sustenta que la condición de diplomático de Saab impide ser enjuiciado como pretende la justicia de Estados Unidos.

Esta postura ha sido asumida y ratificada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro que sostiene que Saab fue «secuestrado mientras cumplía una misión inherente a su cargo como es un funcionario del gobierno venezolano».

La primera audiencia para dirimir la condición especial de diplomático fue realizada este 6 de diciembre de 2021. El segundo quedó pautado para el 7 de enero.

En caso de que se resuelva esta «asunto de estatus» el 7 de enero, es posible que finalmente se conozca la fecha de inicio del juicio contra el presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.

El juez Scola también ratificó que los documentos y evidencias que presenten relacionados con el caso de Alex Saab «serán documentos secretos».

NEW: January trial for Alex Saab postponed due to ongoing appeal @EleventhCircuit about whether he has diplomatic status.



Prosecutors said they’ve requested legal assistance from Panama and anticipate similar requests to Ecuador, Colombia and possibly Malta and Cape Verde.