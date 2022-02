Asociación de jugadores rechaza reducción de peloteros en la menores

La Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) rechazó la propuesta de la MLB que intenta bajar el número de peloteros en Ligas Menores.

El objetivo de la Major League Baseball es llevar de 180 a 160 peloteros en sistema de funcionamiento de las Ligas Menores. Está propuesta de la MLB ya fue lanzada de manera formal mediante un comunicado.

La Asociación de Jugadores de las grandes ligas sostiene que de aplicarse la propuesta de la MLB su alcance sería negativo para los jugadores de la Triple A, Doble A, Clase A y Liga de Novatos.

Los cuatro sectores forman parte del esquema de prospectos y desarrollo de la MLB, y el número máximo de peloteros es 180. De hacerse efectiva la propuesta de la MLB, unos treinta jugadores jóvenes perderán su oportunidad de llegar a las grandes ligas.

Las disputas entre la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) no son nuevas. Y, durante los últimos cuatro días se han intensificado las reuniones y dos asuntos han marcado la vértebra de los encuentros.

El primero de ellos, es la necesidad de ampliar los playoffs. En este punto hay un acuerdo convergente, con un ítem en el cual no hay acuerdo.

Tanto la organización de la grandes ligas como la asociación de jugadores están de acuerdo con la ampliación de los playoffs, pero no están de acuerdo en la cantidad. La MLB quiere ampliar de 10 a 14 clubes. La MLBPA prefiere 12.

El segundo asunto en cuestión es que la Major League Baseball como la MLBPA acordaron eliminar la compensación de selecciones del draft para los agentes libres. Sobre este punto acordaron lotería del draft.

No obstante, no hay acuerdo entorno al número de equipos que participarán. Este ítem sigue siendo parte del debate.

La MLB propone elegir a los equipos con los tres peores números de la temporada anterior, mientras que la MLBPA quiere que ocho clubes sean elegibles.

Mientras los directivos de la Liga Mayor de Béisbol como los directivos de la MLBPA están en disputa por tiempo indefinido, el fanático empieza a desesperarse, y las redes sociales han servido para hacer notar esta molestia.

Una de las figuras más notorias del béisbol Brent Rooker, ex jardinero de los Twins, se manifestó en contra de lo que hasta este 15 de febrero es una propuesta de la Major League Baseball.

MLB is the only league out there actively trying to shrink their sport. https://t.co/ZVlbvPvUoE