Atabapo: Rico en recursos, pero pasando necesidades

Habitantes del municipio Atabapo, en el estado Amazonas, manifestaron su preocupación a Radio Fe y Alegría Noticias por las carencias que se profundizaron en la localidad desde que llegó el brote de Coronavus al país.

El profesor, José Dimas, declaró que de todos los municipios del país Atabapo “es el más salado” porque el Gobierno nacional les tiene olvidados.

“¿Cómo es posible que en el municipio de Atabapo,teniendo los minerales más grandes del mundo, sea el municipio más pobre que existe en Venezuela?” José Dimas

Dimas aseguró que en la localidad no se consigue comida y que las autoridades tampoco dejan salir a los pobladores a la calle para comprar los alimentos que les hacen falta. “Aquí no hay puntos de venta, no hay banco, no hay agua, no hay electricidad. Vivimos lo peor que se puede vivir”.

Para poder trasladarse hasta la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, los habitantes deben navegar entre 2 a 14 horas, dependiendo de la capacidad de la lancha.