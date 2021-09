Aún falta ubicar a cinco personas del naufragio de Higuerote. El padre de uno de los desaparecidos informó que no son cuatro desaparecidos, sino cinco. El quinto sería Juan Manuel Suárez.

Desde el momento en que se reportó la desaparición de la lancha Thor con 8 tripulantes a bordo, no se había mencionado el nombre de Juan Manuel Suárez.

Luego que las autoridades rescataran a cuatro de las 8 personas, distintas fuentes aseguraron que aún faltaban cuatro personas por encontrar en el mar.

No obstante, con la información aportada por el padre de Juan Manuel Suárez, se pudo conocer que al menos, nueve personas partieron en la lancha Thor. Y falta por ubicar a cinco personas.

Hasta ahora las autoridades han hablado de ocho desaparecidos. En lista no figura el nombre de Juan Manuel Suárez. Por tanto, aún falta por hallar a cinco personas.

🚤5To. Desaparecido‼️

“Se habla de cuatro personas, pero no es así, son cinco, ese quinto es mi hijo: Juan Manuel Suarez, quien no está en la lista” me ha dicho Ángel Suarez, padre de uno de los desaparecidos de la embarcación Thor que zarpó desde Higuerote.

✍️@ShirleyVarnagy pic.twitter.com/0lI3GbprOt