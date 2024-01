Australia: pronostican que el calor “extremo” podría alcanzar los 49 grados

Las autoridades de Australia emitieron una alerta debido a la “intensidad severa del calor” que se ha acrecentado para este miércoles 24 de enero.

En medio del fenómeno de “condiciones extremas de la temperatura”, la Oficina de Meteorología de Australia pronosticó que el calor aumentará en los próximos días. Actualmente ronda los 38 grados y es posible que alcance los 49 grados.

El pronóstico no es alentador para los australianos dada la severidad actual de la ola de calor que ya es considerada “extrema” por la autoridades.

Las condiciones extremas de calor han sido reportadas en una extensa parte del territorio australiano. Los territorios más afectados son: Australia Occidental, Queensland, Australia del Sur y el Territorio del Norte.

Las autoridades alertaron de que la ola de calor no ha terminado y también pronosticaron que las temperaturas durante el resto de esta semana se situarán entre 5 y 12 grados por encima del promedio habitualmente registrado en esta época del año.

“Se esperan temperaturas generalizadas superiores a los 40 grados en el interior y el Este de Australia durante los próximos días, y en algunas zonas del interior alcanzarán los 49 grados”, señaló la oficina estatal en su cuenta de X.

La agencia también pidió cautela ante el “peligro de incendios extremos” en varias localidades.

Asimismo, advirtió que las zonas de mayor vulnerabilidad son Pilbara y Gascoyne, en la región de Australia Occidental.

Widespread temperatures above 40°C are expected across inland and eastern parts of Australia over the next few days, with some inland areas as hot as 49°C . High 30s for #NSW coast. #Heatwave warnings in place for many areas. Details: https://t.co/4W35o8i7wJ pic.twitter.com/84gjsgk0kT