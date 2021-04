Avanza despenalización del aborto en Ecuador

La Corte Constitucional de Ecuador dio otro paso a la despenalización del aborto por violación luego de admitir la acción de inconstitucionalidad presentada por tres organizaciones de mujeres y de defensa de derechos sexuales y reproductivos.

Lo que debatió la Corte es que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible, “si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”.

Sin embargo, los jueces consideraron que mantener la frase “que padezca discapacidad mental” sería discriminatorio; pues cuando la violación se produce a una mujer con discapacidad es contra su voluntad, y cuando se viola a una mujer en uso de sus facultades también se hace en contra de su voluntad. En ese sentido, decidieron suprimir en la reforma esa frase.

Reacciones encontradas por la decisión de la Corte Constitucional

Pero el fallo de la Corte Constitucional no ha sido bien tomado por organizaciones que defienden el derecho a nacer. Erwin Ronquillo, integrante del colectivo pro derechos del niño por nacer, manifestó que esta decisión genera consternación en la población y cuestionó que siete jueces, que a su criterio no son elegidos por la mayoría de los ecuatorianos, deciden algo que no tiene respaldo de la mayoría afirmando que en un sondeo realizado en marzo de 2020, ocho de cada diez personas no apoyan el aborto.

Frente a una violación, añadió Roquillo, se está ante un drama humano y que una vez que se consume el hecho ya existe un daño a una persona; y en este caso la Corte, al fallar como lo hizo lo que están es otorgando pena de muerte a la víctima más indefensa como la mujer violada. «No es un tema sencillo, pero tampoco como sociedad se puede cortar por el lado más fino, no se puede quitar el derecho a vivir al concebido», sentenció el activista.

Por el contrario, para Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, la decisión de la CC la reciben con mucha esperanza de que al fin se despenalizó el dolor y sufrimiento de mujeres y niñas en tránsitos más violentos y desgarrados, sobre todo en temas de violación.

Que no ha sido un trabajo para nada fácil, pero que cree que es un tema de derechos la posibilidad de evitar la tortura, el tormento y los daños perdurables, y dejar a merced de los agresores a estas mujeres víctimas de violencia social.

Con información de El Universo de Ecuador