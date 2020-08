Avión de Air India se parte en dos durante aterrizaje

Un avión de la empresa Air India Express se partió en dos cuando su tripulación ejecutaba un aterrizaje cuyo vuelo no había presentado algún tipo de desperfecto o emergencia.

El accidente ocurrió en el aeropuerto internacional de la ciudad de Calicut, estado de Kerala, en la India, indican fuentes internacionales.

Minutos después del incidente, se conoció que la aeronave salió de la pista de aterrizaje lo que ocasionó un duro impacto.

Reportes preliminares indican que en la aeronave siniestrada arribaban 190 pasajeros, y hasta el momento se han contabilizado 35 personas heridas y 03 fallecidas.

Air India plane with 191 passengers skids off runway in Calicut. More details awaited. #calicut #karipur pic.twitter.com/0Sba8Bdh2W

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP 🙁 pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ