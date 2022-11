Barquisimetanas piden eliminar la violencia contra la mujer

Este viernes 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la plaza La Justicia de Barquisimeto se reunió un grupo de mujeres en una protesta pacífica para luchar por aquellas que no pueden alzar su voz exigiendo justicia.

La concentración inició a las 9:00 de la mañana y asistieron representantes de diferentes organizaciones como Creemos Alianza Ciudadana, dirigentes del movimiento Acción Democrática y representantes de la Unidad de Atención Integral a la Mujer.

Yuli Almao estuvo en la protesta y declaró a Radio Fe y Alegría Noticias “consideramos que es una ocasión muy importante ya que la ONU también nos está apoyando. Queremos que quienes tienen miedo, salgan a la calle y conozcan que no están solas. Somos un grupo grande que puede ayudarlas”.

Además, Almao aprovechó la oportunidad y envió un mensaje a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera para que “busquen ayuda. No estamos solas y no debemos temer. Además, esto no es un tema solo de mujeres, todos nos debemos unirnos y también los hombres pueden ayudar porque son padres, hermanos e hijos”.

Por su parte, Visaly Lucena, miembro de Creemos Alianza Ciudadana, afirmó que están acompañando y apoyando la protesta para visibilizar la violencia contra la mujer.

A su vez, destacó que la situación actual de la violencia contra la mujer es lamentable ya que, según la ONG UTOPIX, cada 37 horas ocurre un feminicidio en Venezuela. Además reportaron que van más de 170 este año hasta el mes de septiembre mientras que el estado Lara tiene 4 feminicidios en lo que va de noviembre.

“Como mujeres no nos debemos dejarnos golpear. En el primer momento en que nos dejamos jalar, ya tú estás dando un paso para que te pueda abofetear y golpear. Son cosas que debemos replicar para crear conciencia y existan lugares donde podemos acudir para denunciar”, dijo Lucena.

El violentómetro para la mujer

Por su parte, desde la Unidad de Atención Integral a la Mujer dieron a conocer los agravantes dentro violencia en el denominado Violentómetro.

Noelia Martínez, una de sus promotoras, explicó que es una herramienta que utilizan para medir la violencia en la que se encuentra la mujer.

“El nivel amarillo es cuando está comenzando el ciclo de la violencia, por ejemplo, con bromas hirientes. La parte anaranjada es de cuidado porque aquí empiezan los golpes, arañazos y ataques con objetos contundentes por lo que la violencia va en aumento hasta llegar al nivel rojo que es de alto. Allí ya tenemos que recurrir a ayuda psicológica o legal porque se da el abuso sexual o acoso carnal violento”, explicó Martínez.

De esta manera, destacó que las mujeres deben conocer los tipos de violencia y reconocer los niveles para denunciar y evitar las agresiones.

Finalmente desde las diferentes organizaciones presentes en la protesta hacen el llamado al resto de la sociedad para concienciar sobre la situación actual de violencia que existe en el mundo que se debe evitar y se puede prevenir con el respeto y el trato justo e igualitario.