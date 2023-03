Barquisimeto: en Eligio Macias Mujica no hay agua

“50 días sin agua y contando”. Esa es la frase que se alcanza a leer en una imagen que habitantes de la urbanización Eligio Macias Mujica, ubicada al norte de Barquisimeto, han estado compartiendo a través de las redes sociales y grupos de mensajería.

Los habitantes denuncian que la problemática con el servicio de agua en el estado Lara se ha convertido en una situación extremamente agotadora, porque que la mayoría de las comunidades pasan de semanas a meses sin recibir una gota de agua en sus hogares.

Zoydee Gutiérrez, habitante del urbanismo, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la zona más afectada es la parte alta de la urbanización: hay un aproximado de 37 edificios y más de 200 casas que no reciben agua desde hace 50 días.

Señaló que Hidrolara poco se ha preocupado en solucionar el problema a las familias que están sin el servicio y que si los vecinos no salen a protestar frente a la hidrológica por el suministro, la empresa no les brinda el apoyo.

“No hemos tenido ese apoyo que nosotros necesitamos, no lo hemos tenido aquí. Si no nos trasladamos nosotros hasta Hidrolara a protestar o suplicando que nos suministren el agua, no nos ven”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, Domingo Sánchez, otro de los afectados, comentó que ante la carencia del agua en el sector, los vecinos optan por buscar en otras comunidades cercanas donde es más frecuente que les llegue el servicio.

Mientras tanto, otros hacen el sacrificio de comprar agua por camiones cisternas que le llenan un tanque a un costo de 7 dólares, pero enfatizó que esta opción es la menos usada debido a que muchas familias no cuentan con los recursos económicos.

“Hemos pedido planes de contingencia y ni siquiera han traído una cisterna para la comunidad. El llamado es que se aboquen a la solución, más caudal o una revisión total del sistema de distribución de agua”, añadió.

Los vecinos precisaron que son un alrededor de 1700 familias se ven afectadas por la escasez de agua en la urbanización.

