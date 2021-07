Barrio Raúl Leoni de San Fernando inundado por los 4 costados

Fuerte fue la tormenta eléctrica que cayó en San Fernando de Apure este lunes 19 por la madrugada.

Los habitantes de las barriadas de la capital llanera ya están acostumbrados a estos chaparrones con fuertes vientos. Lo que no sabían las más de 150 familias del barrio Raúl Leoni era que iban a quedar incomunicadas. El canal de agua de lluvia, las alcantarillas y los drenajes se habían tapado.

Desde las 4:00 de la madrugada empezaron a ver y sentir que el agua, con muy mal olor, se estaba metiendo en sus casas. A las 7 de la mañana unos ya estaban en los techos de las viviendas. Otros lograron encaramarse en unos carros viejos que estaban en los patios.

Foto: Radio Fe y Alegría.

El señor Rafael Puerta, padre de tres niños pequeños, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que esto ocurre cada vez que llueve, porque además se dañó la bomba de achique. Afirmó que por ello, el barrio donde vive con sus muchachos, se convierte en el canal de desagüe de la ciudad.

Un barrio olvidado

El barrio Raúl Leoni se encuentra ubicado en pleno centro urbano de San Fernando, justo detrás del hospital Pablo Acosta Ortiz, y a dos cuadras de una de las principales estaciones de servicio, donde las colas de carros son el pan de cada día.

Tiene más de 40 años de fundado. Pero en él, a pesar de su cercanía a los centros de poder, llámese alcaldía y gobernación de Apure, es un barrio olvidado. Uno de los cientos que tiene el municipio capital de esta también desasistido estado.

La señora María Rivas cuenta que lleva más de 30 años viviendo en la comunidad. Reconoce que antes de las lluvias limpiaron el canal de cintura pero el palo de agua de este lunes fue más fuerte de lo normal.

Foto: Radio Fe y Alegría.

Por otro lado, admite que San Fernando no es como las ciudades del país. Es muy plana y no tiene drenajes debidamente construidos.

El señor Puerta había advertido la semana pasada a las autoridades locales que limpiaran el drenaje principal de la ciudad que desemboca justamente en el barrio Raúl Leoni. Pero no le hicieron caso. La inundación llegó y con ella el sufrimiento.

Foto: Radio Fe y Alegría.

“Nadie ha venido por aquí, solo ustedes”

Eran las 10 de la mañana y no había llegado ninguna cuadrilla de servicios públicos. Pero tampoco ninguno de los precandidatos del PSUV ni de la oposición. Así lo contó el hombre que se arremangó los pantalones, para caminar más de 100 metros para poder darnos la entrevista.

Con mucha agua de lluvia pero sin la potable

El servicio de agua potable es otro problema del barrio Raúl Leoni. El señor Puerta cuenta que no les llega agua por las tuberías de las casas. Las familias deben acudir a una toma que bota un chorro para abastecerse pero que en esta oportunidad estaba tapada por la corriente del aguacero y el desborde de las alcantarillas. “Es agua sucia, si no la compras en botellones no la podemos tomar».

En el barrio Raúl Leoni también se encuentra la sede de Saneamiento Ambiental del instituto regional de la salud. Pero muchas son las enfermedades y la plaga que abundan en el sector.

Por otro lado, existen casas que casi se están cayendo. El gobierno prometió reconstruirlas desde hace años. Pero la solución no llega. El señor Johnny Cedeño relata que tanto la alcaldesa de San Fernando como el actual gobernador se olvidaron del barrio

Según Cedeño, que cargaba sus zapatos en la mano para poder salir ya que debía llegar al hospital porque había muerto su hermana por COVID-19, la pobreza impera en la comunidad. De acuerdo a sus palabras, la gente resuelve el día a día comprando una cebolla hoy y un tomate el día de mañana

Las escenas del barrio Raúl Leoni se repiten en otros sectores de San Fernando de Apure cada vez que llueve.

La capital de Apure nunca ha contado con un real sistema de drenaje. El principal canal que posee se extiende por los 2 kilómetros y medio de su boulevard y desemboca en este sector, afectando también a otras miles de familias de los barrios San José, José Félix Ribas, José Wilfredo Rodríguez, El Tocal y La Guamita.

Sus habitantes deben calarse el agua putrefacta en temporada de lluvias porque el canal no está embaulado. Y cuando es época de verano el mismo se convierte en un verdadero basurero. Así vive la gente del Raúl Leoni de San Fernando. Y estas fueron sus imágenes y voces de la emergencia.