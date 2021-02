BCV reporta casi 3000% de inflación en todo 2020 que sigue golpeando a los más pobres

Por primera vez en más de 6 meses el Banco Central de Venezuela publica un boletín con el índice de inflación acumulada en el país. Este jueves reportó que la acumulada en todo el 2020 fue de 2.959%.

Estos dígitos difieren de los reportados por la anterior Asamblea Nacional que en tan solo 11 meses, de enero a noviembre, informó que la inflación acumulada era del 3.045%, sin incluir el mes de diciembre.

En cuanto a la variación de precios, en medio de un ciclo hiperinflacionario, el informe del BCV refleja que fue de 46,6% en enero, una caída con respecto a diciembre pasado, que cerró con 77,5%.

Sin embargo, el nuevo Observatorio Venezolano de Finanzas, heredado de la AN de Guaidó, y que dirige el economista José Guerra, fijó la inflación acumulada fue de 3.713% en los 12 meses de 2020.

Guerra señalaba a principios de enero que “la inflación está golpeando y muy fuertemente a los sectores de más bajo ingresos (…) porque su consumo de alimentos es proporcionalmente mayor. No gasta en esparcimiento. No gasta en recreación. No gasta prácticamente en alquiler. Básicamente, el gasto está concentrado en alimentos”.

Según el estudio del OVF los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas registraron el mayor aumento en diciembre, ubicándose en 65,1%. Le sigue el de servicios de comunicación (27,6%) y servicios (26,3%).

Con respecto a la proyección que se establece para 2021 el economista señalaba que los niveles de inflación van a depender, básicamente, de si el Banco Central del país puede estabilizar la tasa de cambio.

Según sus estimaciones, el fenómeno de la dolarización que vive el país “llegó para quedarse”, específicamente la dolarización transaccional, pero se verán elementos de dolarización financiera.