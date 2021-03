Biden no visitará frontera con México pese a conflicto migratorio

A pesar de un repunte de la ola migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, el presidente norteamericano Joe Biden descarta, por ahora, visitar ese corredor que separa a los dos países.

Medios internacionales señalan que al mandatario se le ha estado empañando su “luna de miel” debido a las tensiones crecientes en ese eje fronterizo producto de la alta demanda de peticiones para regularizar la situación de miles de niños indocumentados que se encuentran en centros de detención de las autoridades fronterizas o en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

De acuerdo a un informe que publicó el periódico The New York Times, tomado de documentos federales, el número de menores de edad indocumentados se triplicó a 4200 desde la última semana de febrero y la primera de marzo, originando con ello tensas situaciones en los albergues, cuyas condiciones no son las más idóneas.

Ante esa situación, Biden envió a comienzos de este mes a una amplia delegación de sus asesores a visitar la frontera en el estado de Texas y ha tomado varias medidas, como la de movilizar durante 90 días a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para atender a los menores.

Pero su gobierno se resiste a reconocer esta situación como una verdadera “crisis”. “La situación a la que nos enfrentamos ahora en la frontera suroeste es difícil. La estamos abordando. Estamos manteniendo nuestras fronteras seguras, haciendo que se cumplan las leyes, y siendo fieles a nuestros valores y principios”, reflejó en un comunicado Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Por su parte, algunos republicanos, opositores del gobernante, han expresado que no entienden el por qué de esa negativa de acudir a verificar esa situación en la frontera en momentos en los cuales Biden recorre todo el país para promocionar su paquete de recuperación económica.

Pero el recrudecimiento de la pandemia en los países de origen de la mayoría de migrantes como Centroamérica y la misma México, amén que todavía el discurso ilusorio que Biden manejó en la campaña electoral, sigue induciendo a miles de ciudadanos a querer llegar a Estados Unidos buscando un mejor porvenir para sus familias.

