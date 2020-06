Bolivarenses no se sienten seguros en las colas para surtir gasolina

Usuarios en las estaciones de servicio en ciudad Bolívar, estado Bolívar, se quejan de la inseguridad que les azota cuando hacen fila para abastecerse de combustible.

Así lo informó a Radio Fe y Alegría Noticias Héctor Camejo, conductor “no pude salir a trabajar, la cola estaba muy fuerte para ir a comprar. Llegué a las 4 de la madrugada y los malandros no me dejaron comprar. Hay muchos delincuentes en las colas, una muchacha me sacó una pistola, no hay seguridad”.

Camejo prefiere comprar 20 litros de gasolina a 0.50 centavos de dólar para evitar ser nuevamente atracado en una cola.

Expresa que ni porque esté la Guardia Nacional Bolivariana en las estaciones de servicio se siente seguro.