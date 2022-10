Bolivia: Presidente de la Magistratura coordina cargos judiciales con el MAS

A través de un audio se escucha presuntamente al presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Marvin Molina, negociar cargos judiciales con dirigentes y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, pidió “unión” de renovadores y evistas para controlar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las elecciones de 2023.

“La siguiente elección son las judiciales y ahí tenemos que ir unidos, porque esta vez la derecha va a participar de las elecciones. Primero veremos cuál es la actitud de la derecha en la Asamblea. Creo que ellos ya son conscientes de que haciéndose a un lado y apostando al voto nulo no ganan nada; entonces, van a empezar a perforarnos, entonces tenemos que ir unidos”, dice Molina.

Molina asumió el cargo cumpliendo la rotación de mando. Fueron cesados Dolka Gómez y Gonzalo Alcón por una denuncia de supuesto nepotismo que interpuso el Servicio Plurinacional de Atención a Víctimas (Sepdavi) dependiente del Ministerio de Justicia.

Audio filtrado

En otra parte del audio insiste tener el control del TSJ y del TCP con personas afines al MAS del área rural de Potosí. Señala que llamó a varios dirigentes y asambleístas de ese partido para que le sugieran nombres. Aunque indicó que le preocupa que ese partido esté dividido.

“En Potosí, yo he calculado: vamos a sacar (controlar) el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el tema del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también los vamos a sacar (ganar); eso ya lo vamos a estructurar a su tiempo, pero ya hay que empezar a cohesionar. A mí me preocupa un poquito que estemos muy divididos. Entonces las dos facciones que tienen ahorita (en el MAS) ojalá podamos unirnos para eso”, aseveró la autoridad judicial.

“(En Villazón) al diputado lo he llamado, al profesor Farfán le he dicho: ‘cómo está, compañero, por favor recomiéndenos algo’, ‘cómo no’. Al diputado titular, al suplente (llamé). En Tupiza (llamé) al titular, en Cotagaita a la compañera, ‘por favor (recomienden)’. En Betanzos lo mismo”, complementa su intervención.

Piden favores

Por otra parte, en el mismo audio, un supuesto funcionario de Derechos Reales identificado como Osmar le pide que le favorezca en la selección como juez conciliador. Incluso, admite que no tiene la calificación suficiente para el cargo, pero le asegura que no lo hará quedar mal.

“Doctor, aquí, acompañado de mi tata autoridad y de mi diputado nacional, mi persona es de Llallagua, de Norte Potosí; por razones de estudio me fui al departamento de Oruro. Actualmente estoy a cargo de Derechos Reales, su persona me colaboró (en la designación)”, señala el funcionario.

“Me he postulado a (cargo de jueces) conciliadores, estoy habilitado, si no me equivoco sólo hay 17 personas habilitadas, estoy calificado, evidentemente no con una buena nota, pero no sé si habría una posibilidad (de ser designado) por su intermedio, yo no le haré quedar mal. Soy de la línea, mis papás, mi familia entera. Nosotros siempre colaboramos sábado y domingo con mis autoridades en los congresos y los ampliados”, insiste.

Con información de Contacto Sur/ALER