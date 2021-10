Bravos de Margarita se potencia con dos colombianos

Dos colombianos y un lanzador cubano ingresaron a las filas de Bravos de Margarita. Los tres tienen experiencia en los Estados Unidos.

La nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) está próximo a iniciar, y las divisas siguen armándose de la mejor manera posible. Bravos de Margarita que estará bajo el mando de David Davalillo anunció dos nuevos refuerzos.

El club informó que los colombianos Dilson Herrera y Ezequiel Zabaleta, ambos con experiencia en las Grandes Ligas, se incorporan a la divisa. El primero es un infielder y el segundo es un lanzador.

Dilson Herrera pasó por las filas de Rojos de Cincinnati, Mets de Nueva York y Orioles de Baltimore. Por su parte, Ezequiel Zabaleta jugó en las ligas menores de los Mets de Nueva York, durante este último año participó con Tampa Bay.

Justo antes de anunciar el arribo de los colombianos, la divisa también anunció la contratación del cubano Misael Silverio. El cubano viene de vestir el uniforme de Milwaukee que participó este 2021 en el American Association.

Para el cubano la plaza venezolana no es desconocida porque ya ha jugado en la liga con el equipo Tigres de Aragua.

“Volver a jugar en Venezuela es una gran oportunidad en mi vida, porque sé que me puede abrir muchas oportunidades. Gracias a Dios, cada vez que he ido para allá he tenido buenos resultados, pero esta vez voy con el mayor deseo de mi vida, te hablo de corazón. Es lo que más quiero, por todo lo que significa para mí”, dijo el cubano.