En Venezuela, las mujeres ganan menos dinero que los hombres en cualquiera de los grupos sociales y distinción de edades.

Este jueves 9 de marzo, la coordinadora de proyectos del Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE), Teresa Rodríguez, reveló en entrevista concedida a De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias, que hay un 15 % de brecha salarial entre las mujeres y los hombres.

En la actualización de su investigación sobre la brecha salarial, Equilibrium CenDE descubrió que en los rangos de ingreso más bajos (que va desde no percibir ningún ingreso a los 100 dólares) hay 15 puntos de diferencia entre los hombres y mujeres, siendo 45 % de ellas las que menos dinero devengan.

Por su parte, en el rango de ingreso entre 150 y 800 dólares, son también los hombres quienes llevan la delantera por encima de las mujeres.

Lo mismo sucede al comparar los ingresos de las mujeres y los hombres en personas mayores de 60 años. Rodríguez detalló que hay 16 puntos de diferencia en el rango de edad: 71 % de las mujeres consideradas adultas mayores no perciben ningún tipo de ingreso versus los hombres, que el 55 % no percibe ningún ingreso o muy bajo ingreso.

“En todos los niveles de ingreso y rango de edades los hombres en general perciben un mejor ingreso que las mujeres. Sí es verdad que todos padecemos las mismas consecuencias de la precarización del salario del país, pero sin duda dentro de esa precarización las más afectadas son las mujeres”, comentó Rodríguez.

También apuntó que en las mujeres, a mayor edad, menor es el ingreso que perciben. “Hay una escalera: a medida que aumenta la edad se va reduciendo el ingreso que perciben”, añadió.

¿Por qué las mujeres ganan menos dinero?

“Una de las tantas razones que identificamos tiene que ver con que las mujeres tienen una mayor carga de trabajo no remunerado”, señaló la coordinadora.

Rodríguez expuso que la investigación evidencia que las mujeres no perciben ingresos porque se dedican a ser amas de casa, son cuidadoras de niños, niñas y adolescentes y/o adultos mayores que es una “carga de trabajo no remunerada”.

“Cerca del 10 % de las mujeres manifiesta que se dedica de forma exclusiva al trabajo doméstico no remunerado y esto hace que no perciba ningún tipo de ingreso por otro lado. Esto puede no parecer tanto, pero ni siquiera el 1 % de los hombres se dedica de forma exclusiva al trabajo doméstico”, acotó.

Explicó que hay causas estructurales más allá de lo expuesto. La realidad venezolana es que muchas mujeres no pueden estudiar ni trabajar por cuidar de otros y también porque sus parejas no se los permite.

Presentarán formalmente índices sobre la brecha salarial

La presentación de los datos recogidos en su reciente investigación serán divulgados públicamente este viernes 10 de marzo en Caracas. Se van a detallar las diferencias económicas que existen entre las mujeres y los hombres, situación ocupacional de las mujeres; diferencias laborales entre ambos géneros, además, condición migratoria, percepción de los derechos sexuales y reproductivos, percepción de la comunidad LGBTIQ+, despenalización del aborto, entre otros.

