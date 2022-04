Cafetaleros de Anzoátegui temen que las lluvias hagan estragos en las vías

Los productores agrícolas de los municipios Simón Bolívar, Sotillo, Freites, Libertad del estado Anzoátegui claman por el mantenimiento de la vialidad tanto pavimentada como rural y por los trabajos que prevengan que estas zonas de producción queden incomunicadas ante la temporada lluviosa.

Vialidad en crisis

Orangel Lozada, presidente de la Asociación de Caficultores del estado Anzoátegui, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que en total suman 242 kilómetros de vialidad accidentada, debido a que desde hace más de 5 años no se han hecho trabajos con maquinaria, lo cual genera excesivo desgaste en los vehículos.

De acuerdo con el cafetalero, en muchas de estas plantaciones se da el caso que sólo es posible sacar la producción a mula o peor aún, se pierde el producto por la imposibilidad del traslado a las áreas comerciales.

Parroquia Bergantín, municipio Simón Bolívar/Foto: diario Últimas Noticias.

En las parroquia Bergantín y Naricual, del municipio Simón Bolívar, zonas de tradición cafetalera, Lozada explica que son «68 kilómetros de vía mala y que eso en un mes se puede reparar».

«En enero pasamos un oficio a la gobernación del estado y hoy 28 de abril todavía no se ha comenzado nada. Hay sectores que están incomunicados como el sector Carinagua de la parroquia Naricual, son 14 kilómetros malos, para allá lo que pasa es pura mula y burro», dijo el campesino.

Otros sectores que están en la misma situación son El Chispero, Alto Llano y Mundo Nuevo. Lo que hace imprescindible el apoyo gubernamental en materia preventiva ya que la mayoría de estas zonas son montañosas, por lo que el descenso del agua puede generar daños a las ya bastante deterioradas vías de penetración.

Cortesía

Subsidio de combustible

Apenas 120 litros de combustible subsidiado no se dan abasto para el monitoreo de la siembra, lo que sumado a plagas como la roya del café ha producido una merma en la producción en un 90%.

Y es que, «haciendas que producían hasta 100 quintales de café, en la actualidad solo llegan a los 10 quintales», lamentó el representante de los productores cafetaleros.

La producción no da para costear fungicidas

Las malas cosechan que significaron una caída del 90% en la producción, hace imposible la adquisición de fungicidas, un tipo de plaguicida idóneo para el tratamiento de hongos como la roya del cafeto que devasta cosechas enteras impidiendo el proceso fotosintético de la planta.

«La roya ataca cafetales viejos y mal alimentados, que no tienen una adecuada fertilización. Lo que pasa es que con la mala cosecha que tuvimos no pudimos costearlos y ahorita no hay crédito para ningún tipo de herbicidas», argumentó el caficultor.

Municipio Independencia/Cortesía.

Requieren apoyo gubernamental

Estos productores agrícolas esperan poder establecer una mesa de trabajo a la brevedad con el gobierno regional para que se les incremente la cantidad del combustible subsidiado.

También podrán explicar la necesidad del mejoramiento de las vías rurales ya que sienten temor que con la temporada lluviosa queden incomunicadas mas áreas de producción agrícola.