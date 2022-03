Cajas de ahorro de Lara exigen que les paguen sus deudas

Este martes 8 de marzo representantes de las cinco cajas de ahorro protestaron en la plaza La Moneda frente a la gobernación del estado Lara para exigir que se les cancele la deuda correspondiente a los aportes patronales y pagos a terceros que son los que hace cada trabajador a su caja de ahorro.

Los diferentes representantes de las cajas de ahorro de educación, salud, policía, empleados y obreros informaron que este problema tiene 8 meses presentándose desde que los pagos se pasaron a realizar a través del sistema Patria, por lo que ya habían recurrido en varias oportunidades a las autoridades competentes pero no les daban soluciones.

De esta manera se ven afectados más de 20.000 mil trabajadores que el estado a quienes se les retienen sus pagos.

Evelin Acacio, presidenta de la caja de ahorro educacional, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que “al no contar con los pagos y en virtud de que los recursos no llegan a nuestras instituciones, nos lleva a que las diferentes cajas de ahorro no puedan lograr hacer lo que les corresponde para el fin que fueron creadas”.

Acacio agregó que las cajas de ahorro no pueden hacer su trabajo social por dicha situación. Señaló que desde la gobernación alegaban que desde que se inició con el sistema patria ellos no tienen el módulo para hacer los pagos.

Ante eso los representantes de estas cajas de ahorro exigen al gobernador Pereira que tome las medidas necesarias para que se les paguen las deudas.

La presidenta de la caja de ahorro educacional notificó que la gobernación del estado Lara debe responder ya que es el canal por donde se les descuentan los aportes a los trabajadores y luego esos pagos pasan a la caja de ahorro, cosa que no está sucediendo.

Luego de varias hora de protesta los representantes de las cinco caja de ahorro fueron atendidos por las autoridades de la gobernación, en especificó por María Eugenia Rangel, jefe de personal del ejecutivo del estado Lara.

La funcionaria les informó que a partir de esta semana se iba a comenzar a cancelar progresivamente lo pagos referentes a las deudas que les tienen de este año y las de agosto del año 2021.

De igual manera, Rangel le comentó a la comisión asignad que las deudas se registraban porque desde la gobernación no se tenían los recursos para cancelarlas.

Por su parte, los representas de las diferentes cajas de ahorro destacan que si las deudas no comienza a cancelarse como se les dijo seguirán protestando y dirigirán a la contraloría del estado para que este órgano supervise lo que está pasando con este dinero.