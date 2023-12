Cámara de Comercio de Tucupita lamenta que no ocurrió el “despegue económico” en 2023

Los representantes de la Cámara de Comercio de Tucupita lamentaron no observar un progreso en la actividad económica durante el 2023 debido a los bajos salarios de los trabajadores. Ellos mantienen y aguardan porque el 2024 sea el año en que esto cambie.

La presidenta de la institución, Adelaida Da Silva, declaró que el 2023 no fue el año para el sector comercio porque no constataron una mejoraría. Dijo: “pensábamos que este último cuatrimestre iba a evolucionar un poquito, pero no fue así. Estamos a la fecha y la mayoría de las personas se quedaron con sus mercancías frías en los comercios”.

Afirmó: “el motor fundamental de la economía” es el nivel de adquisición que perciben las personas para comprar lo necesario. “Ahorita, el único movimiento son los bonos, el bono alimentario y otro bono extra, pero en sí, el salario no mueve la economía”.

Inés Figueroa, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Tucupita, reveló que siguen con esperanzas y proyecciones de crecer y elevar la actividad económica para el 2024.

Por su parte, Miguel Gámez, tesorero de esa institución, manifestó que el 2023 fue un año “muy duro”, pero mantiene una expectativa positiva para el 2024. Aguardan que los sectores público y privado se unan y puedan darle una mejor calidad de vida a las personas.

“Quisiéramos que ellos entendieran que de la mano de nosotros tres; pueblo, comercio e instituciones gubernamentales, unidos, podemos sacar a este país adelante”, expresó.

