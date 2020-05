Camiones cisterna de la Guajira paralizados por falta de Gasolina

Los conductores de los camiones denuncian que en las gasolineras solo les surtes 60 litros y no pueden llegar a las comunidades más apartadas.

En la estación de servicio San José de Paraguaipoa solo quieren surtir 60 litros de gasolina. Por esta situación, hay más de 30 camiones cisternas paralizados porque con esta cantidad no pueden llegar a las poblaciones más alejadas.

Ante esta situación, los conductores de las cisternas han pedido desde hace más de una semana reunirse con la alcaldesa del Municipio Guajira, Indira Fernández, pero no han recibido respuesta.

Los conductores alegan que el dinero no les alcanza, entre el pago del combustible, los gastos que tienen diariamente durante su jornada laboral y el sustento que deben llevar a sus hogares. Consideran que la alcaldía no les toma en cuenta al no responder a la petición de la reunión.

Otra de las particularidades que denuncian es la irregularidad que se presenta en la estación de servicio, cuando asisten a esta, vehículos privados son surtidos con 100 y más litros de gasolina. Manifiestan su descontento y resaltan que ellos deberían recibir el beneficio porque están prestando un servicio al pueblo.

Estos conductores de la frontera están dispuestos a comprar el combustible en pesos colombianos, pero esto solo implicaría tener que vender el servicio también en moneda extranjera y reconocen que esto no beneficiaría a la población, por lo que insisten en la pronta respuesta de las autoridades regionales.

Información: Eira González