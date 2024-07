Caos en la final de la Copa América 2024 deja serias dudas para organizar el Mundial 2026

El campeón de la Copa América 2024 es Argentina. No obstante, los reflectores se enfocaron en varios elementos ajenos al fútbol dentro del campo de juego y en las afueras del estadio Hard Rock de Miami.

Desde horas antes del inicio del partido final, el desorden, las agresiones físicas, las disputas entre fanáticos y funcionarios de seguridad y un retraso de más de una hora, marcaron la noche.

Finalmente, el juego inició una hora y 15 minutos después de lo pautado con anuncios improvisados por parte del locutor del sonido interno del estadio Hard Rock. Una vez que no se pudo cumplir con el horario inicial, es decir, a las 8:00 de la noche, hora de Venezuela, el encuentro fue postergado media hora, luego otra reprogramación de 15 minutos hasta que aseguraron que iniciaría a las 9:15 de la noche.

Cada anuncio de reprogramación iba acompañado por la transmisión oficial que enfocaba a los jugadores argentinos en su sección de bancos.

Mientras esto ocurría, a las afueras del estadio pasaba de todo menos un ingreso controlado de fanáticos que evidenció severas fallas de la seguridad.

Aficionados sin boletos causaron el caos

De acuerdo con varias fuentes, incluyendo a los periodistas de distintos medios de comunicación, el ingreso apresurado y sin control parte de aficionados colombianos causó el caos.

Sin embargo, también existe denuncias contra la organización de la Conmebol que habría otorgado más boletos a los aficionados argentinos que a los colombianos. Aunado a esta supuesta asignación parcializada, el número de fanáticos colombianos superaba en demasía al número de argentinos.

La Conmebol debe aprender de la Copa América 2024

Fanáticos que vivieron esta experiencia en las horas previas al partido final cuestionaron las acciones de la Conmebol como entre rector del fútbol sudamericano. Recordaron que algunos jugadores y técnicos, como pasó con Venezuela y la propia Argentina, fueron sancionados por ingresar al campo de juego un minuto después de la hora pautada.

No obstante, la organización no fue capaz de garantizar la calidad y el control de los asistentes no fue objeto ni siquiera de una revisión por parte de la Conmebol.

Por si fuera poco, el espectáculo musical de la cantante Shakira que se realizó en el intermedio también fue cuestionado porque tuvo una duración de 25 minutos. Esto afectó el tiempo instrumentado de descanso entre los tiempos del juego que, de acuerdo con el reglamento, es de 15 minutos.

