Capriles: “Se robaron el dinero que es del pueblo venezolano”

El candidato a las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de Venezuela por el partido Primero Justicia, Henrique Capriles, visitó el viernes 24 de marzo los municipios Acosta, Caripe y Aguasay, en el estado Monagas.

Esta visita del dos veces excandidato presidencial, es parte de su gira por el oriente venezolano, para instar a la participación en las elecciones opositoras y ofrecer su propuesta política.



Durante su declaración a los medios de comunicación, Capriles manifestó su descontento por la situación salarial que viven los trabajadores públicos del país. Además, se refirió a los hechos de corrupción en el que están involucrados algunos miembros del gobierno nacional.



“Se robaron más de 23 mil millones de dólares durante más de dos años, con todo ese dinero hubiesen podido resolver todo el tema salarial de los maestros, de los jubilados, pensionados y todo los funcionarios públicos de toda Venezuela», expresó Capriles.

Foto: Tomás Leonett

No hay para aumentar el salario porque se robaron el dinero

En ese sentido, comentó que ahora «salen a decir que no hay para aumentar el salario. No hay es porque se robaron el ingreso petrolero que es del pueblo venezolano. Pdvsa puede estar siendo bien administrada que puede aportar mucho al país”, agregó el abanderado de Primero Justicia.



Con respecto a la situación de los hospitales, centros educativos y carreteras de la nación el dirigente dijo que “no es fácil desplazarse hoy en Venezuela, los del gobierno no saben cómo están las carreteras, las escuelas ni los hospitales, nunca han volteado a saber cómo están los problemas del país”.

Capriles: «Los venezolanos somos otros»

En cuanto a las recientes acusaciones por parte de dirigentes opositores por lo ocurrido en el año 2013, Capriles enfatizó que esta es otra Venezuela. «Los venezolanos somos otros. He tenido fuego cruzado de un lado extremo del gobierno y del otro extremo de quienes dicen que quieren cambio en el país. Unos atacan que nos defendimos, nosotros estamos en el centro donde está la Venezuela que quiere futuro. Los del 2013 no son los mismos de 2023. En aquel momento hicimos todo lo que pudimos apegados a la Constitución”, aseguró.



Por último, Capriles respondió a lo dicho por el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, cuando se refirió a su inhabilitación política: “Disco rayado de quienes lo único que sale por su boca es desesperanza, desmotivación, odio y frustración a la gente, nosotros vamos para adelante, nuestro sueño es tener una Venezuela digna, productiva y de oportunidades»

«Seguiremos recorriendo cada pueblo, cada rincón de nuestro país, motivando a la gente a participar en las elecciones primarias”, finalizó el candidato a las primarias por la tolda amarilla.

Foto: Tomás Leonett

