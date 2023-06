Machiques recibió visita relámpago de Capriles

El precandidato presidencial Henrique Capriles visitó Machiques, en el occidental estado Zulia, en la mañana de este sábado 10 de junio, para realizar una caminata relámpago por el centro de la ciudad.

Algunas personas se concentraron en el centro de la ciudad con pancartas y afiches usados durante la campaña presidencial de 2013. La asistencia a la actividad estuvo reducida.

Una vez llegó el líder del partido Primero Justicia recorrió de forma parcial las avenidas Artes y Registro junto a partidarios que incluyó constantes y repetidas paradas en los comercios de la zona.

En declaraciones a los medios de comunicación, Capriles Radonski insistió en la necesidad de un cambio de Gobierno frente a la crisis económica que vive el país y que se debe profundizar en dar a conocer que se dará un proceso de elecciones primarias en Venezuela.

“Queremos una economía que funcione. Que le permita a la gente vivir con tranquilidad, que pueda llegar a fin de mes que te alcance para cubrir la semana”, recalcó.

Igualmente cuestionó que no se tenga acceso a los créditos bancarios que permita la producción nacional.

“Ya aquí los venezolanos no tenemos acceso a crédito. No hay crédito para los productores, no hay créditos para los campesinos, no hay créditos para el comercio. Con eso también acabaron”, señaló.

Respuesta a Cabello

Frente a las recientes declaraciones del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, sobre los motivos de las agresiones que ha recibido el opositor en algunos mítines, Capriles dijo que “debe aceptar el reto” de vivir con lo que «el gobierno le paga a los trabajadores» del país.

“Lo que gana un pensionado venezolano probablemente es el café que se toma en la mañana Diosdado Cabello”, replicó.

Recientemente, el también diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, dijo en un evento público en la parroquia Santa Rosalía de Caracas que los dirigentes de oposición provocaron esa reacción de partidarios del gobierno porque han pedido “sanciones, bloqueo e invasiones” a Venezuela.

“¿Cómo no te van a ver feo si tú pediste sanciones, bloqueo, invasiones contra tu propio país?”, preguntó Cabello.

