Caracas y Miranda registraron 67 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre

Al menos 67 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Caracas y Distrito Capital registró e monitoreo de la iniciativa Lupa por la Vida, que llevan en conjunto el Centro Gumilla y la ONG Provea, durante el primer semestre de 2022.

El mes de febrero fue el de más alta letalidad con 20 casos, según se observa en el siguiente recuadro:

2022 Mes Presuntas ejecuciones extrajudiciales Enero 8 Febrero 20 Marzo 18 Abril 6 Mayo 9 Junio 6 Total 67

Esta cifra en comparación con el mismo período de tiempo en 2021 representa una disminución del 30%, cuando se registraron 87 casos.

Estas son las estadísticas de 2021. Vale destacar que en enero de 2021 se suscitó la masacre de La Vega, cuyos resultados de las investigaciones del Ministerio Público aún no se conocen.

2021 Mes Presuntas ejecuciones extrajudiciales Enero 35 Febrero 4 Marzo 5 Abril 10 Mayo 16 Junio 17 Total 87

En los primeros seis de 2021 Lupa por La Vida registró 87 muertes por ejecuciones presuntamente causadas por los cuerpos de seguridad del Estado en estas dos regiones.

En Miranda la PNB punteó los casos

De estas 67 presuntas ejecuciones extrajudiciales 50 sucedieron en Miranda y 17 en Caracas.

En la entidad mirandina la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue presuntamente responsables de 23 casos (46%). La PNB, la GNBa, la Policía del estado Miranda y la Policía Municipal de Tomás Lander participaron en conjunto en 7 casos (14%) para posicionarse en el segundo lugar. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se situó en el tercer lugar con la participación en 3 casos (6%),. Y en la cuarta posición quedó la Policía Municipal de Urdaneta (Miranda) con 3 casos (4%).

El resto de la presunta intervención de los organismos de seguridad del Estado en dichas muertes se puede observar en el siguiente cuadro.

Miranda Cuerpo de seguridad Presuntas ejecuciones extrajudiciales % PNB 23 46 PNB-FAES, GNB, Policía del estado Miranda y Policía Municipal de Tomás Lander 7 14 Policía Municipal de Urdaneta 3 6 Cicpc 3 6 Policía del estado Miranda 3 6 Policía municipal de Acevedo 2 4 GNB 2 4 Policía Municipal de Charallave 1 2 Policía Municipal de Tomás Lander 1 2 Cupaz 1 2 Policía Municipal de Los Salias 1 2 PNB y la Policía del estado Miranda 1 2 Policía del municipio Libertador 1 2 DCDO y Policía del estado Miranda 1 2 Total 50 100

El CICPC lideró en Caracas

A diferencia de Miranda, en Caracas el CICPC se posicionó en el primer lugar al intervenir en 7 presuntas ejecuciones extrajudiciales, para un 41%; mientras que la PNB quedó en la segunda posición con 5 casos (29%).

A continuación, se puede observar el resto de las presuntas intervenciones de los cuerpos de seguridad en este cuadro.

Caracas Cuerpo de seguridad Presuntas ejecuciones extrajudiciales % CICPC 7 41 PNB 5 29 PNB y CICPC 3 17 Policía del municipio Baruta 1 5 FANB 1 5 Total 17 100

En Miranda, el municipio donde se contabilizaron más presuntas ejecuciones extrajudiciales fue Sucre con 35 (70%). Tomás Lander quedó en el segundo lugar con 5 (10%). Le siguió Guaicaipuro en la tercera posición con 4 (8%).

Los municipios donde se contabilizaron menos de 3 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Miranda fueron: Acevedo con 2 (4%); Cristóbal Rojas con 1 (2%); Independencia con 1 (2%); Zamora con 1 (2%) y Carrizal con 1 (2%).

Miranda/distribución por municipios Presuntas ejecuciones extrajudiciales % Sucre 35 70 Tomás Lander 5 10 Guaicaipuro 4 8 Acevedo 2 4 Cristóbal Rojas 1 2 Independencia 1 2 Zamora 1 2 Carrizal 1 2 Total 50 100

Femicidios, masacre y las CUPAZ

El 22 de enero Lupa por la Vida recibió la información de que una mujer identificada como Anggie Crisbeth Yaguarán Briceño, de 35 años de edad, recibió múltiples heridas de arma blanca por parte de su pareja, José Efraín Noda Muñoz, funcionario adscrito a la Policía de Caracas.

Luego se conoció a través de una nota periodística reseñada en El Pitazo que Noda Muñoz se suicidó luego de asesinar a Yaguarán Briceño en el sector Cartanal, municipio Independencia del estado Miranda.

Familiares de Yaguarán contaron que los vecinos escucharon gritos en la vivienda de la mujer, posteriormente la policía acudió al sitio y la encontraron sin vida.

Cerca del cadáver de Anggie Yaguarán estaba agonizando Noda Muñoz, quien falleció mientras le trasladaban al hospital Domingo Luciani de El Llanito, en Miranda.

En este caso no se puede hablar de una presunta ejecución extrajudicial porque la muerte de la mujer no se produjo en un contexto de procedimiento policial. Sin embargo, es de destacar el incremento de femicidios cometidos por funcionarios de seguridad en los últimos meses en el país.

En otro caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el portal web Runrunes publicó una nota periodística el 4 de febrero de 2022 donde se informa que 10 hombres y 1 mujer resultaron muertas en un operativo realizado por funcionarios de la PNB los días lunes 31 de enero, martes 1 y miércoles 2 de febrero, en los sectores 5, 6, 7 y 9 del barrio José Félix Ribas de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda.

Runrunes reseñó que, según informaciones policiales, los funcionarios buscaban a integrantes de las bandas de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios y Los Chicorrios, quienes en las últimas semanas del mes de enero sostuvieron enfrentamientos para tomar el control de uno de los barrios más grandes del país.

Entre las 11 víctimas mortales figura José Luis Nieto Suárez, comerciante informal, que vendía chucherías en el Metro de Petare. Su pareja, Carol González, indicó a Runrunes en la morgue de Bello Monte, donde hacía los trámites para retirar el cuerpo, que a José Luis lo mataron mientras dormía.

“Él no se enfrentó nada, no era malandro, no tenía pistola; era una persona sana, dedicada a nosotros: su hijo de cuatro meses de nacido, su mamá y yo. No pueden venir a decir que él se cayó a tiros porque es mentira”, expresó.

González recordó que el lunes 31 de enero José Luis decidió quedarse en su casa porque había muchos casos de COVID-19 en Petare y no quería enfermarse: “Se puso a ver televisión y se quedó dormido. Nosotros salimos a hacer unas compras y cuando regresamos nos encontramos con todo ese desastre, lo habían herido y se lo llevaron al hospital, los policías revolvieron toda la casa”, dijo Carol González a Runrunes.

Aparte de estos dos casos, está el de un hombre apodado como “Piraña”, quien presuntamente tras enfrentarse a hombres armados del grupo Cuadrillas de Paz (CUPAZ) falleció en el urbanismo Ciudad Betania 2 en Ocumare del Tuy, en Miranda.

Según una nota periodística publicada en La Revista del Tuy, el hecho ocurrió en horas de la noche cuando las patrullas del CUPAZ se encontraban rondando el sector y alias “Piraña” les hizo frente.

De acuerdo con una investigación realizada por Runrunes, las cuadrillas de paz son un grupo civil que, según el gobierno de Nicolás Maduro, defienden la soberanía de Venezuela y, de acuerdo al recordado Ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, “representan la unión de las fuerzas sociales en el territorio con el propósito de garantizar la paz, y la independencia de la patria”.

Este grupo que el ejecutivo nacional ha denominado “cuadrillas de paz” está conformado por civiles armados que cubren sus rostros. Se habla que son milicianos, integrantes de consejos comunales y Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Guardia del Pueblo y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Trabajo especial de Lupa por La Vida