Carrera 7 de Delfín Mendoza de Tucupita resiste a la inseguridad

La Carrera 7, de la urbanización Delfín Mendoza de Tucupita, al igual que el resto de las diferentes comunidades de Delta Amacuro, atraviesa por múltiples problemáticas que no han podido ser atendidas ni solucionadas por el gobierno regional.

Colapso de las redes de aguas servidas cada vez que llueve, oscuridad parcial al caer la noche que incrementa los casos de inseguridad y la intermitente falla en los servicios de telefonía e internet de Cantv, son algunas de las principales problemáticas que padecen los vecinos de la carrera 7 de Delfín Mendoza.

Milagros Romero, una ciudadana que reside en esa comunidad de la capital deltana, informó que en medio de los múltiples ataques que se registran en esa zona, un grupo de 24 personas aproximadamente se organizaron para llevar a cabo vigilancias nocturnas.

En menos de un mes, los vecinos de ese sector pudieron notar que los indicies delictivos disminuyeron. No obstante, siguen instando a los diferentes cuerpos de seguridad que realicen patrullajes de seguridad en esa urbanización.

“La misma inseguridad es de noche y de día. Varios vecinos han sido víctimas de robos, se han llevado baterías de carros, bombonas y hace un año yo fui víctima de un robo: se me llevaron un computadora”, contó Romero a Radio Fe y Alegría Noticias.

Ante la falta de atención gubernamental en cuanto a la rehabilitación de los alumbrados públicos, Romero destacó que hace tres semanas aproximadamente los vecinos se organizaron y pudieron iluminar un tramo de esa calle adquiriendo algunas bombillas con recursos de sus mismos bolsillos. Aunque hicieron el esfuerzo, solo un tramo queda iluminado y el resto de la comunidad permanece a oscuras.

Colapso de las aguas negras

Asimismo, Maryolis González, otra ciudadana que reside en esa comunidad, puntualizó que cada vez que hay una vaguada, la carrera 7, la calle 7 y los sectores adyacentes, suelen inundarse por el colapso de las alcantarillas.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

González destacó que esa problemática se debe a la falta de mantenimiento de las redes de aguas negras. De acuerdo con ella, esa problemática se ha mantenido desde hace más de 15 años, tiempo en el que ella lleva viviendo en ese sector de la urbanización Delfín Mendoza.

“Yo tengo 15 años desde que me mudé para acá y ya existía ese problema. Cuando llueve la gente tiene que caminar por las aguas que se juntan con las aguas servidas, además algunas veces los inodoros no bajan”, explicó la señora afectada.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

Fallas con el servicio de telefonía e internet

Edgar Marcano, un docente deltano que reside en esa comunidad, también mencionó las fallas que presenta el servicio de telefonía e internet de Cantv en ese sector de Delfín Mendoza, y aunque han solicitado en varias ocasiones ser atendidos, los encargados de esa empresa de telecomunicaciones en el Delta no les han dado respuesta.

Marcano destacó que en tiempos de pandemia, él y su esposa quien es profesora universitaria, no pueden concretar las clases a distancia por la contante falla de internet; por eso, se han visto obligados a reunirse con algunos alumnos en su casa para que puedan avanzar en sus estudios.

“El año pasado Cantv reparó un cable de fibra óptica y el servicio mejoró por tres meses aproximadamente, y después volvió a fallar. Ahora hay teléfonos que no tiene tonos, otros que si tienen tono pero no se escucha nada y el internet es intermitente. A veces me levanto de madrugada y si hay internet, aprovecho”, reveló Marcano a Radio Fe y Alegría Noticias.