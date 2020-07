Casos de COVID-19 en El Tigre podrían rebasar el número de camas

El presidente del Colegio de Médicos de la zona sur de Anzoátegui, Fernando Guevara, manifestó que si la población no toma conciencia sobre la pandemia de la COVID-19, las consecuencias pueden ser lamentables, tomando en cuenta que la próxima semana será de flexibilidad de la cuarentena.

“Muchos me catalogarán de exagerado pero si no se tienen las medidas necesarias de prevención, las camas en los centros de salud de la zona sur no van alcanzar para los casos de COVID-19 que podrían generarse”, dijo el galeno.

Guevara explicó que progresivamente han ido aumentando los casos sospechosos con alta probabilidad en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

“Tengo información que en los CDI de la ciudad de El Tigre hay un número significativo de pacientes. Eso prende las alarmas porque si es lento el proceso de los resultados de las pruebas, la cadena de contagio puede extenderse más”, refirió Guevara.

En cuanto a la protección del personal médico, manifestó que los protocolos de seguridad deben estar preestablecidos de a dónde va a ir el paciente, quién lo va a llevar y qué le van hacer en el otro centro de salud, ya que de lo contrario sería irresponsable tomando en cuenta que no todos cuentan con la protección de bioseguridad.

También pidió a las autoridades sanitarias y gubernamentales rediseñar los planes de prevención y abordaje de la COVID-19, y a la población mayor conciencia para aplicar fielmente las medidas de seguridad dentro y fuera del hogar.