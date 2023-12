Lawrence Castro, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, afirmó que la escasa participación de los venezolanos en el referendo sobre la disputa del Esequibo, demuestra que no será posible recuperar el territorio venezolano, con Nicolás Maduro en el poder.

Al dirigirse a los medios de comunicación, este lunes 4, Castro destacó en primer lugar que todos los venezolanos están conscientes de que El Esequibo pertenece a Venezuela, sin embargo, la consulta convocada por el oficialismo fue un total fracaso.

“La baja participación del pueblo de Venezuela fue un mensaje muy claro al mundo, pero también al país. No es posible defender El Esequibo con un gobierno deslegitimado, con una política exterior que se ha elaborado desde el intento de una ideología fracasada, sin el consenso de todos los sectores, con la premisa equivocada de confundir el manejo serio de la situación política con propaganda”, fustigó.

En sus palabras, es la falta de seriedad de Maduro y sus funcionarios lo que impide hacer respetar lo que pertenece a Venezuela.

“Hoy vemos como países que en algún momento apoyaron a Chávez porque recibieron beneficios de la petrochequera, nos dejan solos porque se acostumbraron a una política exterior que no tomó en cuenta los vaivenes de la política, pero tampoco tomó en cuenta la solidez de una postura nacional. No hubo una consulta permanente a todos los sectores. Los países que apoyan a Guyana y guardan silencio a la postura de Venezuela tienen claro que con Venezuela no es posible hacer negocios de ningún tipo”.

En este sentido, advirtió que si Venezuela llega a perder El Esequibo será producto de la falta de seriedad del chavismo.

“Perder El Esequibo es producto de la falta de una política exterior seria, la falta de un sistema político estable y la falta de legitimidad de Maduro. Perder El Esequibo sería catastrófico para las próximas generaciones, pasaríamos de ser el país exportador de petróleo por excelencia a ser el fracaso petrolero del mundo”.

“Castro subrayó que El Esequibo es nuestro debe ser más que una consigna para una propaganda de izquierda o un gobierno fracasado: Debe ser un llamado a resolver el problema institucional y de legitimidad que padece Venezuela porque no será posible defender nuestra soberanía con Maduro. La gente no votó porque el que convocó el referendo fue Maduro y su combo. No tienen fuerza, no tienen legitimidad”.

“Que no se equivoque el mundo, El Esequibo es de Venezuela, pero Venezuela necesita un nuevo gobierno democrático que garantice la defensa de nuestro país”.

Por Anaisa Rodríguez

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.