Centros educativos de Mérida presentan proyectos productivos

Con el propósito de mostrar los proyectos socioproductivos que se desarrollan en los centros educativos del estado Mérida, este viernes 03 de diciembre se llevó a cabo la presentación de la primera muestra de pedagogía productiva 2021-2022 en los 23 municipios de la entidad andina.

Nelson Ruiz, director de la zona educativa número 14 del estado Mérida, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que para la jornada central llevada a cabo en la plaza Bolívar del municipio Libertador, capital del estado, se contó con la participación de 47 instituciones.

Alrededor de 60 expositores mostraron sus propuestas en las áreas de: producción avícola, vegetal, artesanía, madera, textil, culinario, salud, grupos de recreación y turismo, producción programa habilidades para la vida; entre otras propuestas.

Ruiz precisó que la jornada se bautizó bajo el nombre de “Combo Hallaquero” para hacer referencia a la época decembrina, a la navidad y al año nuevo.

Transformación pedagógica

El educador hizo referencia, que es importante mostrar lo que las escuelas y liceos hacen y producen; mostrando que hay la posibilidad y la capacidad real de producir en cada una de las instituciones educativas.

Además, el directivo de la zona manifestó que dentro de los retos para el año venidero es que todos los centros educativos incorporen la formación para la producción con mucho más ahínco.

“En el ámbito educativo la escuela productiva, nosotros estamos diciendo que no puede haber un espacio escolar donde no haya algo que no se produzca; entendiendo que son diferentes edades y etapas”, agregó Ruiz.

Asimismo, La pedagogía productiva, desarrollada en el marco de la transformación pedagógica, constituye una herramienta metodológica para avanzar en la política de soberanía.

El trabajo en las escuelas está orientada en base a los 17 motores productivos y articuladas con los diferentes potencialidades del país para producir todo lo que requiera Venezuela.