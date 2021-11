CEV: participar o no en las elecciones tendrá gran incidencia en el futuro

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) instruyó a los ciudadanos a asumir de forma consciente que participar o no en las elecciones tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad.

«Estamos en un momento de particular gravedad, y, por ende, de suma importancia y trascendental responsabilidad personal, familiar y cívica ante Dios y la Patria», escribió la CEV en un comunicado publicado este miércoles 17 de noviembre.

La Conferencia Episcopal manifestó que no se trata del individualismo y ganar o perder, sino de trascender en conjunto por la realidad político-social, con el objetivo de «enviar una señal inequívoca de determinación y compromiso con la refundación de la vida, la libertad, la justicia y la paz de 30 millones de personas».

«Somos conscientes que el tema electoral ha provocado apatía interna en una gran mayoría del pueblo, prepotencia en una minoría, y ha llevado a una fractura de muchas opciones políticas partidistas. En todo caso, lo fundamental es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos, en aras de un bien mayor, que es un presente y un futuro más digno del pueblo venezolano, nuestra nación», expresaron los arzobispos y obispos de Venezuela miembros de la CEV.

Señalaron que Venezuela como nación está herida en su estructura humana, social e institucional, en gran medida como consecuencia de un «modelo político autorreferencial (…) que está llevando de frente un proceso comicial de gobernaciones, alcaldías y concejales municipales».

Con las elecciones podrían surgir nuevos líderes sociales

La Conferencia Episcopal Venezolana dijo en su manifiesto que existe la posibilidad y necesidad a través de este proceso comicial emerjan nuevos liderazgos sociales que propongan nuevas alternativas y busquen el justo desarrollo.

A su vez, criticó la hegemonía del poder que a su juicio ha convertido a sus autoridades en «simples satélites». «Necesitamos liderazgos más cercanos a la gente y a la realidad de cada comunidad», expusieron.

Ganan y al día siguiente todo sigue igual

Otra de las criticas fue que los candidatos que obtienen la victoria no contribuyen realmente a mejorar o cumplir con sus obligaciones demandadas.

«Lamentablemente y, casi por tradición en nuestro país, al día siguiente de las elecciones todo sigue igual o tiende a empeorar, por eso no se puede seguir en este proceso de deterioro con los mismos esquemas de siempre», expresaron.

También instaron a los los gobernadores, alcaldes y ediles que salgan elegidos a asumir la «responsabilidad política democrática de fortalecer la integración y no la exclusión, la amistad social y no el revanchismo, la creación de oportunidades y no el cierre de caminos; que tengan la capacidad ética y la idoneidad en el manejo de los presupuestos del estado o del municipio, de tal forma que los recursos lleguen a los destinatarios y no se queden en las trochas perversas de la corrupción y la malversación».

#CEVNoticias Comisión Permanente de la CEV dirige comunicado "Más allá de las elecciones regionales" https://t.co/qCH7WhjLOy pic.twitter.com/sSictZL5aD — Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) November 17, 2021