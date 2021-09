Cicpc citó al sindicalista Pablo Zambrano tras su visita al J. M.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) emitió una citación al dirigente sindical Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud este martes 21 de septiembre.

Su hijo Mauro Zambrano dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter donde colgó una foto de la boleta oficial, la cual solicita con carácter de urgencia a Pablo Zambrano a comparecer ante el Cicpc.

Mauro Zambrano, quien es dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, cree que la razón de la citación sea por la visita que realizaron al hospital Dr. J. M. de los Ríos en Caracas.

«Denunciar la crisis hospitalaria no es un delito, el verdadero delito es pretender silenciarnos en vez de abocarse a atender estos problemas que atentan contra la vida de los pacientes y trabajadores. El J.M de los Ríos es un hospital infantil en ruinas», escribió Zambrano en la plataforma digital.

Agregó que sigue firme y luchando por recuperar el sistema sanitario, «porque la crisis que se vive en los hospitales es inaguantable y pretender taparla buscando silenciar a quienes la denuncian es la peor de la bajezas».

Asimismo, hizo un llamado a toda la clase trabajadora a estar atentos a las próximas acciones a realizar.

La visita al J. M.

El 10 de septiembre Mauro Zambrano visitó el Hospital J. M. de los Ríos y colgó un video en su cuenta de Twitter donde un Guardia Nacional denunció que ningún ascensor funcionaba en este centro de salud.

«Esos ascensores no sirven. Yo he ayudado a niños con padres que los he visto por ahí por las escaleras con sillas de ruedas. Esto es algo inhumano», expresó el Guardia Nacional que custodia el J. M. de los Ríos.

El 8 de septiembre la cuenta en Twitter del sindicato Monitor Salud subió un video a esta plataforma donde se constata que los pacientes, madres y personal de salud de este hospital caraqueño, deben subir por las escaleras para poder ser atendidos.

«Empleados aseguraron que los servicios que atienden a la mayor cantidad de pacientes están ubicados a partir del piso 5, por lo que la mayoría de las personas que ingresan al hospital deben prepararse para subir un largo tramo por las escaleras», escribió en un hilo de Twitter Monitor Salud.