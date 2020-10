Club de Salomón Rondón se salvó por un “pelín” del descenso

Rondón no marcó, pero sí su compañero Liangming Lin en dos ocasiones y apenas pudo salvar a su equipo del descenso.

Luego de ganar 2 – 0 ante el Shijiazhuang, Rondón y su Dalian Pro, aseguraron su presencia en la primera división del fútbol chino. Si perdían quedaban relegados a la segunda división.

El “Gladiador” participó desde el mediocampo ayudando en zona de recuperación y aportando presión al equipo adversario. Su registro de partido acabó con cuatro tiros al arco, dos de cabezazo y siete recuperaciones de balón.

Tras este resultado, el jugador Vinotinto celebró y felicitó a sus compañeros:“Felicitaciones a cada uno de ustedes, hemos trabajado intensamente nueve meses para conseguir esto, el fútbol a veces es injusto pero ahora tenemos esta recompensa”.

Rondón ya piensa en la selección y espera que su club no le niegue la oportunidad de estar presente en los próximos partidos de la Vinotinto el 14 de noviembre contra Brasil en Sao Paulo, y el 17 de noviembre en el Olímpico de la UCV.

Effort is always rewarded. Today we got what we deserved!

⚔️🦍

El esfuerzo tiene recompensa. ¡Y hoy conseguimos la nuestra! pic.twitter.com/dsHdPRkErs