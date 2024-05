CNP Guárico promueve inscripción de nuevos egresados

Durante dos días, la secretaría general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Guárico, visitó los municipios Infante y Zaraza para promover la inscripción de los nuevos comunicadores sociales en esta entidad.

Víctor Hugo Donaire, secretario del CNP Guárico, declaró que estas visitas forman parte de una campaña nacional que viene impulsando para que se respete el ejercicio del periodista en el país.

“Estamos recorriendo el estado por eso. Aquí hay escuelas de comunicación, entre ellas la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde están ingresando muchos periodistas y desde ya tenemos que hacer el trabajo de que ellos sepan qué tienen que hacer para estar legales, que para trabajar legalmente deben estar colegiados”, expresó.

Resaltó que en las instituciones públicas y privadas los periodistas deben mostrar sus credenciales para poder ejercer su profesión. “Tienen que decir aquí está mi título registrado, aquí está mi inscripción en el CNP, porque así lo provee la ley, o de lo contrario no puede ejercer el trabajo, bien sea amigo del alcalde o del gobernador. No deberían laborar y ninguna institución debería emplearlos si no tienen esos requisitos”, señaló.

Igualmente el secretario de CNP Guárico señaló que se está buscando que las universidades del estado incentiven a los nuevos egresados de la carrera de comunicación social de que deben registrar el título, e inmediatamente inscribirse en el colegio para legalizar su profesión.

Manifestó que esta es una profesión que muchos la ejercen sin ser periodista y que los lleva a cometer errores que ponen en tela de juicio esta carrera.

Donaire anunció que esta es una de las primeras visitas que van a realizar en varios municipios de la entidad para poder actualizar una data que ayude a contabilizar los comunicadores que forman parte del CNP, lo cual ayuda a abonar el terreno para unas futuras elecciones del gremio.

Directiva reunida con comunicadores sociales del municipio Infante. Foto: Cortesía.

